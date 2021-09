MARIJA SELI SLOBINE KOSTI NA CETINJE: Uvek se protivila što njen otac počiva u Požarevcu! Pink.rs je uslikao u Crnoj Gori, a evo kako danas izgleda!

Ćerka bivšeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, Marija Milošević (56), navodno nije odustala od želje da posmrtne ostatke svog oca iz dvorišta porodične kuće u Požarevcu prebaci u Crnu Goru, odnosno Cetinje.

Dobro obavešteni izvor navodi da ona poslednjih meseci ozbiljno radi na pripremama za ovaj čin, a i u kanonski nepriznatoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi uveravaju da su spremni da služe opelo pokojnom predsedniku SRJ.

- Marija je uvek bila za to da njen otac počiva u Crnoj Gori a ne u Srbiji, jer ga je izručila Haškom tribunalu. Kada je Sloba preminuo u Hagu, ona se protivila majčinoj želji da njen otac počiva ispod lipe u dvorištu kuće u Požarevcu. Ipak, Mira se najviše pitala i bilo je po njenom.

Međutim, kako godine prolaze, a Marija ne može da dođe u Srbiju zbog poternice koja je za njom raspisana zbog pucanja u Vili "Mir" za vreme Slobinog hapšenja, odlučila je da prebaci ostatke svog oca kako bi njenoj duši bilo barem malo lakše - navodi izvor.

Marija: "Po ocu sam Crnogorka"

Marija navodno u poslednje vreme, nakon svih društveno-političkih zbivanja u Crnoj Gori, potencira svoje "crnogorsko" poreklo.

- Cetinje je njen dom i sve joj prija u tom gradu, a jedino što joj fali je što ne može da obiđe grob svojih roditelja. Marija voli da kaže da je po majci Srpkinja, a po ocu Crnogorka, ali da svom svojom dušom pripada Crnoj Gori. Upravo zbog velike tuge za ocem, koji je izdahnuo u haškom kazamatu, ne vidi drugo rešenje, već da se izvrši njegova ekshumacija - zaključuje izvor jednog beogradskog lista.

Dedeić: držaću opelo Slobi

Samoproglašeni mitropolit nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo Miraš Dedeić navodi da je Marija Milošević omiljena građanka Cetinja i da mu je i te kako poznata njena želja da prebaci očeve ostatke na Cetinje. On objašnjava da je lično po želji ćerke pokojnog predsednika SRJ služio parastos i njenom dedi Svetozaru Miloševiću, koji je inače diplomirao na beogradskom Bogoslovskom fakultetu, a sebi oduzeo život tri godine pre nego što se Marija rodila.

- Slobi su i otac Toza i brat Borislav Milošević sahranjeni u Crnoj Gori. On je bio veliki čovek i njemu je mesto u Crnoj Gori. Spreman sam da održim opelo kada ga prebace ovde gde su mu koreni i vrlo ću rado to učiniti. Marija nikada nije bila za to da njen otac počiva u Srbiji, više puta mi je to kazala. Ona je divna osoba i nije istina da živi zabarikadirano. Sa svima voli da popriča i srdačno se pozdravi. Ona je ovde zaštićena od svih građana i oseća se vrlo bezbedno - kaže Dedeić.

"Srbija nas ne zaslužuje ni mrtve"

Pre više godina Marija Milošević je u jednom intervjuu kazala da joj je žao što čitav život nije provela u Crnoj Gori.

- Meni je, u stvari, strašno žao što sam se uopšte rodila u Beogradu 1965. godine i tamo provela svojih prvih 36 godina. Stalno maštam o tome kako bi bilo divno da tatini roditelji nikada nisu otišli odavde i da je tata bio na moru te godine kad je upoznao mamu, a da je mama došla na letovanje i da su se oni zaljubili i da je mama ostala ovde statom. Isto bismo se rodili Marko i ja, i svi bismo bili danas srećni i zajedno - rekla je tada Marija.

Govoreći o sahrani oca u dvorištu porodične kuće u Požarevcu, ona je kazala da misli da niko od njih, ni živ ni mrtav, ne treba da bude u Srbiji.

- Ima latinska poslovica koja kaže: "Nezahvalna domovino - ne zaslužuješ ni kosti moje - kazala je tom prilikom Marija.