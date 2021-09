DAČIĆ O TRENUTNIM DEŠAVANJIMA NA JARINJU: Ovo je proba kako će reagovati Srbija i međunarodna zajednica

Predsednik Skupštine Srbije, Ivica Dačić, rekao je jutros da je ovo što se dešava na Jarinju generalna proba kako će reagovati Srbija i međunarodna zajednica. Pitanje je, kako je istakao, ko je sada mentor ovog što se događa.

- Nemačka, SAD, neko drugi, a i ćutanje je znak odobravanja, rekao šef Skupštine. Došli su na sever Kosmeta bez najave što im inače nije dozvoljeno... Hoće međunarodnu zajednicu da dovedu pred svršen čin. Oni su to već uradili a tolerisanje jedne takve političke situacije dovodi baš do ovakvih situacija kao na Jarinju - rekao je predsednik Skupštine Srbije, Ivica Dačić.

- Da podsetim, ova tema bila je aktuelna još kad su bili započeti pregovori u Briselu, u oktobru 2012, koje sam baš ja započeo. Tači i ja smo tada potpisali sporazum a njegova suština bilo je formiranje Zajednice srpskih opština što do dan-danas nije sprovedeno. Garant tadašnjeg potpisa bila je Ketrin Ešton i EU - podsetio je Dačić za Kurir, podsetivši i na niz događaja koji su se dogodili a koje je međunarodna zajednica tolerisala kao i ovo što se sada događa: uvođenje taksi 100 odsto, formrianje tzv. vojske kosova, prijava za članstvo u Unesko i druge međunarodne zajednice, suđenja Srbima širom Kosova.

- Taj Kurti se ponaša kao da ništa pre njega nije bilo... Samo ne znam dal je lud ili ovo radi uz nečiji pristanak. Oni ne žele dogovor, dodao je Dačić i podsetio da međunarodna zajednica a da je ovo na Jarinju generalna proba kako će reagovati Srbija i međunarodna zajednica - rekao je Dačić.

- Ono što me najviše nervira jeste to glasno ćutanje i ovde kod nas, uopšte nemate nikakvih reakcija.... Kriv je Vučić, Dačić... samo to čujete ali ne i predloge šta dalje - kazao je Dačić podsetivši da je Kurti bio u u zatvoru u Nišu a da je Koštunica potpisao akt o pomilovanju.

