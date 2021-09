VUČIĆ IZ BUDIMPEŠTE: Tepić, Đilas i Jeremić su sinonim za najviši oblik korupcije! Kome će oni da drže pridike?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Mađarskoj gde je danas održao glavno izlaganje na demografskom samitu u Budimpešti.

Predsednik Srbije je istakao da je važno da uradimo sve što možemo da podignemo natalitet u Srbij

- U narednih mesec dana izaćićemo sa našim merama natalitetne demografske politike - najavio je Vučić i izrazio uverenje da će građani biti zadovoljni merama koje će vlasti u Srbiji izneti.

- Ako nešto nema taktičko ili kratkoročno dejstvo ono nije predmet interesa ljudi. Demografija i pitanje rađanja dece je suštinsko pitanje opstanka Srbije, ali i njenog napretka, ekonomskog razvoja. Bez ljudi ne možemo da imamo veći BDP, da napravimo ništa, uradimo ništa - naglasio je on u izjavi novinarima.

- Bez obzira na stopu mortaliteta, dobrim natalitetom pobeđujete sve - rekao je Vučić i dodao da se to odražava i ekonomsku poziciju zemlje.

- Imao sam dobre razgovore sa Pensom, razgovarali smo o globalnim pitanjima. Za nas je od posebnog značaja razgovor sa českim premijerom Andrejem Babišem, sa Orbanom, Janškom, Dodikom. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima - preneo je Vučić novinarima.

Predsednik Srbije je rekao da se nada da će uskoro imati priliku da ugosti i predsednika Poljske, te da će uputiti još neke pozive.

- Biće još poseta iz centralne Evrope. Verujem da je to za razvoj Srbije od velikog značaja - rekao je Vučić.

Upitan o situaciji na severu Kosova, on je naveo da je zabrinut za napade na Srbe, ali da je to pitanje za NATO i Kfor.

- Bude li fizičkog napada kao 2004. godine, to se neće dogoditi. Očekujem hitan sastanak upravljačkog tima za pitanje Zajednice srpskih opština - kaže Vučić.

Prema njegovim rečima, kada dođe do stvarnog ispunjavanja Briselskog sporazuma onda se pribegava hapšenju.

- Oni traže srpske agente po šumama, kriju se, plaše se svakog drveta. Oni sve to mogu, a kada dođe do stvarnog ispunjenja Briselskog sporazuma, e onda ćemo da hapsimo, eto o kakvom licemerju se ovde govori. Od Kurtija ništa drugo nisam očekivao - rekao je Vučić.

On je istakao da veruje u hrabrost srpskog naroda i podvukao da se pogrom neće ponoviti.

- - konstatovao je Vučić

Na pitanje novinara da li mu je poznato da je danas u Beogradu održana promocija knjige supruge kosovskog premijera Aljbina Kurtija pod nazivom "Ideja slobode i samoopredljenja", Vučić je rakao da se niko ne plaši nečijih reči i knjiga i da Srbija mora biti znatno iznad toga.

- Kako to da je samoopredeljenje suština slobode za sve, osim za Srbe? To je moje pitanje za sve? Kako to da je za Norvežane i za Albance i za sve Evropljane samoopredlejnje suština slobode i demokratije, a samo nije za Srbe? Kako Srbi nemaju isto pravo? Sve što je vama dovoljeno, što je vrhunac slobodarske misli, nama nije. Znamo da smo mali, da su protiv nas velike sile. Znamo našu poziciju, samo nemojte to da nam obašnjavate principima i da nam pričate da je ostvarenje prava na samopredeljenje vrhunac slobode, a onda taj vrhunac slobode zabranite samo jednom narodu, a slučajno je to srpski. Tu prestaju sve vaše priče o pravdoljubivosti i istinoljubivosti, ravnopravnosti - kaže Vučić.

Jedan evropski državnik mi je rekao: Aleksandre ti si u pravu, ali si dovoljno pragmatičan da znaš kako moraš da nastaviš dalje

Govoreći o povlačenju nacrta Zakona o MUP-u iz procedure, predsednik je rekao da je to urađeno iz formalnog razloga.

Ja sam kriv što se povlači iz procedure, izvinio sam se Aleksandru Vulinu zbog toga, uradio sam to zato što je ostalo šest meseci do izbora, ne želim da donosimo tako važne zakone na koje bi neko mogao da ima bilo kakve primedbe. Svakog dana govore kako je potrebno krivoprolićem doći na vlast, deo novinara, deo lažne elite, bivša vlast koja izigrava opoziciju, a onda se zgražavaju kad im devojka kaže da su diletanti. Oni svi zajedno ne mogu 10 odsto da skupe, pošto sve to mora, onda hajde da idemo na silu, a onda se prave naivni, pa kako je smela to da im kaže. A divnog li jezika, “pobićemo ih sve, mora i Vukan mali da odgovara”. Nisam video zakon. Da li više verujem Vulinu ili dokazanim lažovima od Marinike Tepić i Đilasa

- Sve to je prilično kontradiktorno. Pisao sam zakon koji nisam ni video, a da bi ih sprečio da dođu na vlast, pa sam isti povukao da bi ih sprečio da nas pretuku i dođu na vlast? Nisam pročitao taj zakon. Oni su očajnički pokušavali da nađu nešto da bi obmanjivali narod - kazao je Vučić.

On je podvukao da Tepić, Đilas i Jeremić su sinonim za najviši oblik korupcije.

- I oni će nekome da drže pridike - naveo je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da će predsednikana izborima birati građani Srbije i SNS se neće oslanjati na strani faktor.

Kako je dodao, njegova stranka neće tražiti podršku stranog faktora, već naših građana, ljudi koji vole Srbiju.

ekao je da je opoziciji značajna podrška stranog faktora, ali njemu i stranci je bitna samo podrška građana Srbije.