Nezavisni policijski sindikat Srbije podržao je nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima i daje punu podršku predsedniku Vučiću i ministru Vulinu.

- Zakon o unutrašnjim poslovima je odličan i stojim iza svake reči napisane u tom zakonu. Podržali su ga svi sindikati u policiji, koji valjda nešto znaju o tome jer se taj zakon odnosi na njih. Podržali su ga i mnogi eksperti koji se bave ovom materijom. Zakon je trebalo da reguliše mnogo važnih stvari, napadnut je iz sve snage od raznog NVO šljama, od raznih špijunskih organizacija. Predsednik Vučić i ja smo dugo razgovarali o tome, obavestio sam ga o informacijama da određene službe koriste ovaj zakon i pripremaju ga kao jedan od razloga za što masovnije proteste, a onda naravno i sukobe sa policijom i državom - izjavio je ministar policije Aleksandar Vulin, upitan da prokomentariše povlačenje Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima iz procedure.

Kako je pomenuti zakon komentarisala i Viola fon Kramon, ministar Vulin je rekao da odlično poznaje Aleksandra Vučića, da su saborci decenijama, i "da je on znao da će fon Kramon tražiti da se ovaj zakon povuče, podržao bi me i ne bi ga povukao nikada. Da ta šiptarska lobistkinja odlučuje o nama? Kad ona stane sa svim Đilasovim medijima i svima koje on zapošljava u svojoj partiji, i nevladinim organizacijama, onda znamo gde je pravda i gde je istina. Predsednik Vučić je, na osnovu svih informacija koje ima, doneo odluku o povlačenju nacrta zakona. Predsednička se ne poriče. Još jednom vam kažem da je zakon dobar."

Ministar policije je istakao da je zakon, između ostalog, trebalo da reguliše i upotrebu biometrijskih kamera. „Znate kad ovi odu da cvile da dobiju britansku vizu, moraju da daju sve svoje biometrijske podatke, uključujući i zenicu oka. Zenicu oka vam snime i to ostaje zauvek u njihovim evidencijama. I onda odete u London koji je potpuno pokriven biometrijskim kamerama, i jedan je od najbezbednijih gradova na svetu, vi veselo tamo skakućete, a oni, ne samo da znaju ko ste, nego imaju i vašu zenicu oka. Ali u svojoj zemlji, u Srbiji, a to ne. To ne sme da se desi", rekao je ministar Vulin i podsetio da mi i sad imamo kamere. „One nisu biometrijske ali su kamere, pa kad se nešto desi naš operativac 24 sata gleda u kameru, traži vas, pa vas na nekoj nađe i prati vaše kretanje. Ali, sa biometrijskim kamerama ni maska vam ne pomaže, prepoznaje se hod, kretanje, ne možete da se sakrijete. Ne možete ni sad da se sakrijete ali policiji je otežan posao. Šta običnom čoveku to smeta? Ako ne planirate nekog da ubijete, pretučete, opljačkate, ukradete automobil, nemojte ničega da se bojite. A kad se nešto desi, onda svi kažu zašto je policija nesposobna, zašto ga niste našli? Pa pomozite nam, pomozite i sebi da budete bezbedni. Mi smo inače bezbedan grad i bezbedna zemlja po svim pokazateljima i u to uopšte nemojte da sumnjate", poručio je ministar Vulin.

Ministar je podsetio da je 1903. godine policija donela uredbu po kojoj kalfe moraju da imaju fotografiju u legitimaciji i izbili su krvavi neredi, bilo je i mrtvih. „Kada je uvedeno da svako mora da policiji da svoj otisak prsta to je bilo smatrano kršenjem ljudskih prava, a ko se sada buni zbog otiska? Ovo su stvari koje će se desiti. Predsednik je doneo takvu odluku i ja stojim iza nje, ali vam još jednom kažem - zakon je odličan i nemam ni najmanju dilemu da sam na pravoj strani kada vidim ove NVO špijune i Violu fon Kramon kako su veseli u borbi protiv toga da Srbija bude bezbedna", rekao je ministar Vulin.

Četiri najveća sindikata MUP-a podržali Zakon o unutrašnjim poslovima: Zakon dobar, razumemo odluku državnog vrha

Četiri najveća sindikata MUP-a istakli su da je predloženi Zako o unutrašnjim poslovima dobar, ali da razumeju odluku državnog vrha.

Nezavisni sindikat policije ističe da je od samog početka plana izrade nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima uzeo aktivno učešće u njegovoj izradi.

- Kao najveći i najrelevantniji sindikat policije bili smo deo radne grupe za izradu Zakona, a neki od naših predloga su uvršteni u sam nacrt zakona.Takođe, iznosili smo i određene primedbe na nacrt zakona od kojih su neke prihvaćene. Nažalost, nekima nije bilo u interesu da se pojačano zaštite interesi i prava građana i policije - navodi Nezavisni sindikat policije.

I Sindikat srpske policije podržao je nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima, ali i stav državnog rukovodstva.

- Povlačenjem Zakona iz procedure, propuštena je velika šansa da se kvalitetnije unapredi rad policije. U ime članova, aktivista i rukovodstva Sindikata srpske policije kao i u svoje lično ime, izražavam žaljenje zbog odlaganja donošenja Zakona o unutrašnjim poslovima. Kao neko ko je aktivno učestvovao u njegovoj izradi i u velikoj meri doprineo da se akcenat novog Zakona usmeri na poboljšanje sveukupne bezbednosti pripadnika policije i svih građana Srbije, uslova rada i pravnoj zaštiti pripadnika Ministarstva, apsolutno razumem razloge najvišeg državnog rukovodstva za njegovo povlačenje - istakao je Lazar Ranitović, predsednik Sindikata srpske policije.

"Nezavisni policijski sindikat Srbije kao relevantna sindikalna organizacija, u ovom konkretnom slučaju, u saradnji sa predstavnicima poslodavca radio je na tome da donošenjem i usvajanjem ovog zakona, doprinese većoj bezbednosti i većim nivoom zaštite i poštovanja prava zaposlenih u Ministarstvu, a samim tim i svih građana Republike Srbije. Imajući u vidu poslednja dešavanja, NPSS razume razloge i okolnosti kojima su se vodili ministar unutrašnjih poslova i predsednik Republike Srbije kada su odlučili da povuku iz dalje procedure Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima", poručio je Nezavisni policijski sindikat Srbije.

Policijski sindikat Srbije podržava odluku državnog vrha o povlačenju predloga Zakona o unutrašnjim poslovima, iako smatra da je predložen nacrt zakona bio dobar i kvalitetan.

- Iako smo imali određenih primedbi, smatramo da je predlog bio dobar i koristan za pripadnike MUP-a Srbije i građane Srbije. Insinuacije u javnosti o tome kako zakon omogućava brutalnost i represiju prema građanima su samo politikantstvo i zla namera. Ali, kada se pročita predlog Zakona, nacrt je u većini odredbi imao bolja rešenja nego što je to slučaj sa trenutnim Zakonom. Svakako ćemo i ubuduće u saradnji sa MUP-om Srbije raditi na što boljim zakonskim rešenjima i za policajce i za građane, kako bi se zaštitili njihova bezbednost i imovina - kazao je Veljko Mijailović, predsednik Policijskog sindikata Srbije.

