ORLIĆ: Porodicu Aleksandra Vučića vređaju na najodvratnije načine!

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke istakao je da nema granice koju u svom divljaštvu i prostakluku nisu prešli Dragan Đilas i njegovi puleni.

- Nema dana da bagra tajkunska ne prosipa svoj otrov po članovima porodice Aleksandra Vučića. Nema granice koju u tom divljaštvu i prostakluku nisu prešli. Decu, brata, oca Aleksandra Vučića vređali su na najodvratnije načine koje su mogli da smisle, pretili im, žigosali ih, milion i jednu laž ispalili na njih iz svog prljavog brloga, targetirali i linčovali po svojim bezbrojnim „medijima“ – septičkim jamama. Iz jedne upravo takve rupe ostrvili su se sada i na majku Aleksandra Vučića. Psovke izrečene na račun žene čija je krivica izgleda u tome što je majka svojih sinova, baka svojih unučića – direktna je i lična poruka Dragana Đilasa i Dragana Šolaka. To je „politika“ sa kojom bi tajkuni na vlast. To je slogan pod kojim se mrak danas okuplja - navodi Orlić.

Neka i ne pokušavaju sa glupavim pravdanjem i ograđivanjem. Videla je Srbija jako dobro odakle to dolazi, sve je tu do kraja jasno.

- Najdovratnije uvrede na račun jedne žene, majke, bake, izrečene su iz usta "junaka" tajkunsko – mafijaškog kartela koji predvodi Dragan Đilas. Uputili su ih bednici koji svoje zlo seju sa televizija i portala u direktnom vlasništvu tajkuna. Ponosno su ih i objavili – upravo pod njihovim "brendom" novarsonline. Svojim baljezgarijama, koje nazivaju "emisijama" i "podkastima", prskaju svuda oko sebe već godinama upravo sa tih bednih izgovora za tobožnje medije, a zapravo rupčaga najkaljavije tajkunske propagande čija je večita meta Aleksandar Vučić i svako ko nosi njegovo prezime. Uradili su to redovni "kolumnisti" tajkunskih novina iz iste firme, dojučerašnji zaposleni u javnim preduzećima tamo gde je isti mafijaški kartel držao vlast, dobitnici njihovih "nagrada i priznanja", pravi i neskriveni portparoli mržnje, čiji tekst uvek nosi rukopis njihovih gazda i idola - rekao je on.

Dragan Đilas, Dragan Šolak, Marinika Tepić, restlovi žutog preduzeća i ostali uposlenici Đilasove firme – o njima je ovde reč. I njihove su reči u pitanju. Zato neće biti sa njihove strane nikakvih daljih komentara, sem sramnog pravdanja na "kreativni bes". Videla je Srbija sve njihove "kreacije": kroz 619 miliona evra prihoda za firme Dragana Đilasa dok je bio na vlasti, sejanje pokradenih narodnih para po desetinama računa po belom svetu, kroz nekretnine "stečene" od vlasti vredne na desetine miliona evra, grabež i otimačinu od kojih danas na svom pojilu drži kojekakve Marinike, Kulačine i Vidojkoviće. Baš kao što je Srbija upoznala i taj njihov bes: kroz pretnje smrću i silovanjem, vešalima, testerama i snajperima za svakog ko se preziva Vučić. Sve nam je poznato, sve jasno. I ko su, i šta su, i šta jedino umeju da ponude. I sa kojim ciljem to rade.

Orlić je istakao da ovim napadima oni neće ostvariti željenu reakciju.

- Baš kao što ni do sada njihovu decu, ni njihove roditelje, nije pominjao niko – neće ni od sada. Nikada neće poštena Srbija da dozvoli sebi ni da liči na njih. To je Aleksandar Vučić odavno obećao i njima, i Srbiji. Baš tako, nisu uspeli do sada, pa ni od sada neće uspeti svojim podlim, neljudskim napadima na Aleksandra Vučića i one koji su mu najbliži, da ga zaustave i pokolebaju u rešenosti da Srbiju nepovratno promeni i otrgne od njihovog mraka. Jedino što mogu da očekuju je još snažnija podrška naroda svome predsedniku i njegovoj porodici, te poštene i pristojne Srbije koja i svoje i tuđe porodice poštuje, ne dozvoljava najgorima od najgorih da nam društvo ponovo pretvore u svoju privatnu kaljugu za besomučnu pljačku svega i svih. Ta, poštena i pristojna Srbija, je u ubedljivoj većini. I od nje Đilas, Šolak, Tepićke, Vidojkovići i svi koji su isti kao oni, danas dobijaju – samo još veće gađenje - ukazao je on.