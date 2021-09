VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Psovanje majke predsedniku države je politika Đilasovske opozicije (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević kaže da je psovanje majke predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću deo politike Đilasovske opozicije.

- Ko stoji iza uvreda? To je politika Đilasovske opozicije. Psovanje majke predsedniku države je njihova politika. Ne postoji sličan primer nigde u Evropi, u civilizovanom svetu, da neko u emisiji direktno u kameru opsuje šefu jedne države majku, a da posle toga postane maltene narodni heroj te opozicije - kaže Vučićević.

Prema njegovim rečima, bilo bi normalno da se svako ogradi od toga.

- To je ponašanje koje neka "žuta ološ elita" podržava i za to kaže da je super i normalno. U ovoj zemlji se stvara atmosfera gde je normalno predsedniku države psovati majku, a samim tim i svakom drugom - dodao je on.

Nikome ne pada na pamet da se izvini, ili od ovoga ogradi

Vučićević je rekao da je reč o najgorem govoru mržnje.