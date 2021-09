VULIN PONOVO REPLICIRAO MILANOVIĆU: Da je pametniji, ne bi napadao Srbiju

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin danas je ponovo oštro govorio o predsedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, poručivši mu da treba da bude u dobrim odnosima sa Beogradom i srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

"Da je Milanović najpametniji političar u Hrvatskoj, bio bi u najboljim odnosima i sa Srbijom i sa Srbima, a Vučić mu ne bi bio tema. Ali, pošto je najgluplji političar u Hrvatskoj, Milanović napada Srbiju, odlikuje ustaške zločince i Vučić mu je važnija tema od privrede u Hrvatskoj", naveo je Vulin povodom današnje izjave hrvatskog predsednika.

U izjavi koju je medijima dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, Vulin je dodao da "govori u svoje ime".

"Da je Milanović pametniji, na izborima bi izborio bar jednog ministra koji bi možda osetio potrebu da stane u njegovu zaštitu, ovako i može da govori jedino sam o sebi, što jeste u redu, ali kada počne da govori o drugima, bolje da ćuti", naveo je srpski ministar policije.

MUP Srbije je naveo da je ministar reagovao na izjavu Milanovića, za koga piše da je "ponovo napao i izneo niz vulgarnih uvreda" na račun Vučića i Vulina.

Milanović je ranije danas rekao da Vučić "ne može da promeni činjenicu da je bio ratni huškač" i dodao da on nema "svoje galamdžije koji će na pasja usta vredjati" predsednika Srbije.

"Ja ću neke stvari koje nisu ugodne reći svojim rečima, iz svojih usta. Ja sam najgluplji političar u Hrvatskoj i neka trljaju dlanove, šta bi bilo da sam najpametniji", kazao je Milanović.

Milanović je time odgovorio na ovonedeljnu Vulinovu tvrdnju da "spada u gluplje hrvatske političare", iznetu nakon što je predsednik Hrvatske rekao da je Vučić "podsticao na rat" i "verovatno bio ponosan na to".

Predsednik Hrvatske je danas ponovio da je Vučić "ponosan na činjenicu da je bio ratni huškač" 1990-ih.

"Kod sisavaca postoji kriptorhizam, kada se muškarcima ne spusti skrotum, to se leči, a postoji i kriptocefalus, to je skriveni mozak, to je neizlečivo", dodao je Milanović.

