'NAMA JE MIR NAJPOTREBNIJI' Vučić u Hit Tvitu: Srbija neće dozvoliti ono što se dešavalo srpskom narodu 1995. godine i 2004. godine!

Predsedndik Srbije je na početku emsije naveo kako je važno da građani znaju da će im uskoro biti dostupno čak pet vrsta vakcina protiv kovida i da će moći da biraju kojom žele da se vakcinišu.

Na pitanje voditeljke Verice Bradić da li će primiti treću dozu vakcine Vučić je odgovorio nedvosmisleno:

- Naravno! - rekao je Vučić.

- Naravno - rekao je Vučić i nastavio - vakcinacija je ključ, sve sam uradio da se svi vakcinišu, apsolutno sam za vakcinaciju, zato sam obezbedio sve vakcine, kao švedski sto, uskoro stiže peta vakcina, Moderna, imate pet vakcina, gde ćete bolje od toga - rekao je Vučić.

- Kada slušate te gluposti da vam lonci i šerpe stoje na rukama nakon vakcinacije nisu mi jasni ljudi koji tako razmišljaju. Apsolutno sam za vakcinaciju, ljudi će imati pet vakcina da biraju. Ja verujem da ćemo za manje od godinu dana imati tu super vakcinu koja će sve te sojeve da kovida da obuhvati - rekao je Vučić i ukazao na to da upravo vakcinisisani imaju veću šansu da prežive kovid.

- Nikada ništa ne radim za izbore, to su ljudi koji polaze od sebe, meni govore da sam četiri godine u kampanji, a ljudi su samo znali da imamo plan. Ja ne gledam kako će Srbija izgledati u februaru sledeće godine, već kako će izgledati 2025., ali ne dele svi ljudi iste snove, ne možete da dobijete poverenje svih, ali apsolutno sam za vakcinaciju - rekao je Vučić i dodao:

- Ako niste spremni da primite vakcinu, a to vam je rekao vrhovni komadant, na šta ste onda spremni? Mnogi ljudi koji su vakcinisani stradali su zbog onih koji nisu hteli da se vakcinišu i koji nisu bili odgovorni - rekao je Vučić.

Marić se nadovezao i rekao da poznaje na desetine antivaksera koji su jedva preživeli koronu.

- I mnogi drugi ljudi, ni krivi ni dužni stradali su zbog onih koji nisu primili vakcinu - rekao je Vučić.

PREDLOG BROJ JEDAN - PSOVANJE MAJKE PREDSEDNIKA SRBIJE

Marić je prokomentarisao ovaj napad na majku predsendika srbije osuduvši takvo ponašanje.

- On je izgleda hteo da pređe neke granice. Sada vidimo da se i ta opozicija okrenula negde neodređeno. On na ovaj način želi da bude u centrupažnje. Ljudi su se stideli ovakvih ljudi kada sam ja bio mlad, kada su se cenila lepa ponašanja - kaže Marić.

On je ocenio da su u ovom slučaju u pitanju dupli standardi.

- Niko opoziciji nije psovao. Niko ko se bavi javnim poslom ne psuje - kaže on.

Predsendik Vučić rekao je da ovakvo ponašanje najviše govori o tome što taj deo opozicije želi.

- Šta je meni mogla majka da kaže, ona mi nije rekla ništa. Nikada slično niste mogli da čujete ni na ovoj televiziji ni na jednoj drugoj, i to je njima bio cilj. Moja majka nije dužna to da trpi, ali svi drugi jesu. Mislite li da su ljudi koji su nosioci vlasti dužni da ovo trpe, oni su družnida trpe kritike. Ovo nije dužan niko da trpi. Ono si 2014. godine kada sam postao predsednik Vlade, pošto smo morali da imammorigirozne mere fiskalne konsolidacije. Oni su iz revolta napadali svakoga iz moje stranke ko bi pomenuo moje ime morao da prođe kroz toplog zeca, a zatim bi bio pozvanu neku ambasadu gde bi mu bilo rečeno da ne smeju da imaju neke iznad sebe, sem ako to nisu upravo oni. Time je jedan deo SNS-a uzet pod njihove skute. Napadi na mene i na moju porodicu. Oni su još i ranije izmišljali afere o meni.Čak mi je i jedan poslanik DSS-a namigivao i tražioda priznam da je moj brat vlasnik Franša, što se posle i dokazalo da nije - kaže Vučić.

- Postoje oni koji ne žele da vide Srbiju uspešnu. Izgradićemo potpuno novi Fakultet muzičke umetnosti, niko do sada nije vodio računa o tome. Pogledajte kako to sada izgleda. Sada ćemo izgradti i koncertnu dvoranu. Bolnice? Vi ste večeras emitovali Dedinje 2, Klinički centar je skoro gotov. Tri kovid bonice, to su rezultati - naglasio je predsednik.

Podsetio je i na novčana davanja i porast plate, kao i minimalca.

- Minimalac je sa 150 došao do 300 evra. Penzionere čeka još 20.000 dinara krajem februara. Plate neće ići manje od sedam odsto. Neto plata je 702 evra u Beogradu, a u Srbiji 560 evra. Naravno da imate protivnike, naravno da ne žele da vide jaku Srbiju. Nije ovo najteže što je neko izgovorio, pa sve vreme vas pozivaju na nasilje. Iako imaju medija, koje su kako oni kažu slobodni, baš ih birga za to. Šta da vam kažu, kkavu ideju da vam ponude.

Predsednik je upitao ko osim Darka Glišića, Vladanke Mijović i još nekoliko ljudi ima hrabrosti da kaže nešto u moju odbranu.

Vučić se osvrnuo na to a su ideje koje nudi pozicija da Srbija ne treba da ima vojsku, da ne može da se brani.

- Šta da očekujete od Đilasa i Tepić koji srpskinarod optužuju za zveckanje oružjem. Mi nizgleda nemamo pravo da idemo gde god hoćemo svojim oružjem. Šta vi u stvari tražite od Srbije, dok se naš narod, naši junaci bore za malo slobode koju im ne daju - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije komentarisao je naslovnu stranu sutrašnjeg "Danasa" na kojoj se navodi da Vučić zvecka oružjem.

- To čak ni Kurti ne sme na takav način da kaže, a govori Đilas preko tuđih usta. Ali šta da očekujete od ljudi koji bi Srbe da optuže za genocid. Kažu da je moje zveckanje oružjem. Ja sam se danas ljutio na sve svoje sagovornike sa zapada. Hoćete li da mi kažete da nemamo pravo da podigneo svoje helikoptere, ili da mi kažete nemate pravo do Svilajnca ili Depsotovca. Šta u stvarii hoćete od Srbije? Koliko hoćete da ponižavate i vi sa zapada i još gore vi iz Srbije. A naš mučeni narod, junaci koji se bore za to malo slobode. Oni su oduševljeni kad vide helikoptere. Oni hoće da vam kažu da su ovi iz Rosu članovi hipi udruženja kojima samo fali Mančester England pesma, malo zapale travu i rešili su sve probleme - rekao je predednik.

Marić je rekao da nisu slučajno vojna kola ROSU došla za džabe jer su vojna kola došla na administrativni prelaz.

- Neće Srbi patiti kao što je to bilo 2004. godine - rekao je Vučić i osvrnuo se na napade na njege:

- Mislim da se ni po ovom pitanju nije čuo ni RTS, oni se po mom mišljenu ne razlikuju od N1. Nemaju oni ni strategiju ni taktiku, to im se nameće kao jedini način. Njima je jedini san da nekoga želite nekoga da ubijete i prebijete, ond avi nemate san nego da ostvarite samovaše želje, a ne žele naroda - rekao je Vučić komentarišući ponašanje pojeidnih lidera opozicije.

Predsednik je podsetio da će toj opoziciji trebati decenije da, kada dođe do promene vlasti, okreće sve bolnice, škole i puteve.

Marić je rekao da je dokumentarni film o Vučiću grozan i da predstavlja pravo srozavanje.

Objasnio je i kada je sve počelo.

- Od 2014. godine kreću ulaganja stotine milione ulaganja u tajkunske medije, čiji se program zasniva na kampanji protiv Aleksandra Vučića. Tada je deo SNS uzet pod tuđe skute. Druga stvar je bila, napadi na mene, moju prodicu. Oni su izmišljali takve stvari - objasnio je on.

- Zamislite da je neko na ovakav način opsovao majku Draganu Đilasu, pa oni su kukali i plakali pred kamerama i to kada je neko pusti sa razglasa. Zamislite šta bi se dogodilo da je neko to njima uradio? Ovo govorim jer je važno da kažem da se to radi, postoje različiti centri moći koji ne žele da vide Srbiju uspešnu - dodao je predsednik.

Dodao je i da će plate rasti između sedam i devet odsto i to usred epidemije korona virusa.

Novinar Milomir Marić, istakao je da nema opravdanja za vređanja nečije majke.

- Ljudi su se stideli ovakvih u ono vreme kada sam ja bio mlad i kada se cenilo vaspitanje. Očigledno domaće vaspitanje više nije potrebno za uspeh u Srbiji. Interesantno je da je jedno novinarsko udruženje to podržalo - istakao je Marić povodom uvreda novinara na račun predsednika i njegova porodice.

- Malom sinu ništa ne objašnjavam. Za njega sutražili da muse zabrani da napušta Srbiju. Ne smem ni da kažem ni kako reaguje moj Andrej, nije neprijatno ali meni kao bratu nije lako. Meni najteže pada to što je Danilu teško, ali ja verujem da će on da se izbori sa tim. Mnogi od njih govore da sma ubio sopstveno dete. Problem je valjda jer trujem ljude vinom ili sam toliko kužav i šugav da sa mnom ne treba popiti ni vino. Neki od ovih su lagali, da li CINS, BIRN ili neki takvi. Ljudi koji su radili dole su izgubili milijardu evra. Meni nije jasno kako su oni uspeli da lažu tako. Danas sam na takve stvari nikako imun, alisma na učio kakoda podnosim lakše takve stvari - rekao je Vučić.

Predsenik Vučić i Milomir Marić komentarisali su kako je članica SNS Nevena Đurić u tv duelu govorila javno o tome kako se opozicija ponaša u Srbiji.

- Neki ljudi koji su nepismeni politički popout ove gospođe kojoj je ova mlada devojka rekla u duelu gospođi sa suprotne strane da je diletant, što znači da je nestručna bio je razlog za hajku na nju. Srećan sam što je ta devojka u stranci koju ja vodim, jer pokazala borbenost i živost u predstavljanju partije koja je na vlasti - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da se politikom bavi decenijama, i da je pred Nevenom Đurić velika budućnost, samo da se bori.

- Oni su napravili fotomondažu u kojoj ja Šešelju nosim pivo, a ljudi ne znaju da ja njemu nosim sanduče sa izbornim rezultatima. Ali je neverovatnu u kakvu su hajku krenuli na ovu mladu devojku zato što je pokrenula strast i emocije. Ta devojčica mi je kao ćerka, moja ćerka je malo mlađa od nje i zato moramo i da imamoi imamo ljude u stranci koji su spremni da se bore - rekao je Vučić.

PREDLOG BROJ DVA - OPERACIJA INFARKT

Nekadašnji kandidat za predsednika ispričao da je dobijao predloge da se približi predsedniku Srbije, kako bi ga skinuo s trona iznutra i u nekom trenutku došao na njegovo mesto,

Saša Janković, bivši zaštitnik građana i opozicioni kandidat za predsednika Srbije, priznao je da su strane ambasade i zapadni moćnici pokušavali da sruše predsednika Aleksandra Vučića.

Janković je u podkastu Nove ispričao da je dobijao predloge da se približi Vučiću, kako bi ga rušio iznutra i u nekom trenutku, kad mu otkaže srce, došao na njegovo mesto.

- Niti sam ga video, niti sam ga čuo, niti bi bilo fer da bilo šta slično insinuiram. Dobio je nešto manje od 17 odsto glasova na izborima, odmah iza mene. On je rekao ono što smo znali. Ljudi su išli u teorije zavere, da li je neko hteo da me ubije. Deo njih je išao u teorije zavere, da ne bi neko izmišljao i govorio o državnim udarima, pa ovo je državni udar, slika i prilika. To postaje uobičajeno pa i nije neka novost. Meni je važno da vidite ono što nema sumnje da je rekao istinito i iskreno. Pre svega to sa kim bi mogao da sarađuje unutar SNS i na koji način da se preuzme vlast u Srbiji. Suština onoga što je Janković rekao je da ljudi razumeju kada dođe neki predstavnik u našu zemlju on radi za interese svoje zemlje, zašto mislite da bi radili u našem interesu, a zašto mislite da bi uvek želeli sve najbolje našoj zemlji?

- Nije tajna da već godinama imam velika oštećena srca. Prosto računam da su oni verovali da će objaktivni faktor moga srca uraditi stvar za njih. Ja bih se ipak vratio na objektivne rezultate koje smo postigli. Mi smo za samo sedam godina napravili bolji rezultat apsolutnim brojkama od 200 evra u povećanju plata. Mi imamo naglo rastući IT sektor, ekonomiju, privredu. Mi svi treba da radimo, sarađujemo, ali da merimo ekonomske rezultate, ne vidim šta je u tome problem - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da bi mu mnogi iz stranke okrenuli leđa.

Kako je istakao, mali broj ljudi bi ostao uz njega, ali to tako ide, kako on navodi.

- Svi bi mi okrenuli leđa, mali broj ljud mi ne bi okrenuo leđa. Svi oni koji danas žive kao bubreg u loju, žive mnogo lepo, a nisu u stanju da kažu hvala, pošto valjda misle da sam ja ovde zahvaljujući njima, a ne obrnuto. Ako mislite da će neko da plače za vama, grdno se varate. Ne živim za to da znam šta će da bude kada siđem sa vlasti, ili umrem, ili poginem, treće opcije nema. Majka je naučila na nas dvojicu, uvek smo bili problematični tamo do 24 godine. Ona je prošla kroz dve to na mnogo težak način, ne bih joj bio u koži. Više i češće se viđamo sa ocem, ali šta je ona izdržala sa nama ne bih poćeleo ni jednoj majci. Jesam ja bio bolji đak od Andreja, ali nismo baš bili cvećke.

PREDLOG BROJ TRI - HRVATSKA OPSESIJA

Predsednik Hrvatske Milanović je održao predavanje na Kolumbija univerzitetu i za Srbiju rekao da je "prepreka" i "najteže" to što je, kako tvrdi, predsednik Vučić "bio jedan od najistaknutijih ratnih huškača 90-ih".

Milanović je ponovio da vidi da Srbija "nema snažnu nameru" da se priključi Evropskoj uniji, dok se, kako je kazao, Severna Makedonija i Albanija "snažno trude i bore".

Marić je rekao da je mislio da su Hrvati rešili "srpko pitanje" kada su proterali sve Srbe, ali da je očigledno da se prevario.

Voditelj dodaje da je Milanoviću najteže palo što je nemačka kancelarka Angela Merkel stala na stranu Srbije kada je Hrvatska želela da izazove carinski rat sa našom zemljom.

Vučić je rekao da ne želi da odgovara na lične Milanovićeve uvrede.

- Hrvatska je i danas mnogo bolja od nas per kapita, ali sustižemo ih. Bog im je podario mnogo dobru obalu, a ja sam kao mali razmišljao kako to Broz nije Srbima ostavio more, kada sam pogrešno razmišljao, a onda sam se upitao kako su Nemačka, Švajcarska i Austrija uspešne, a nemaju izlaz na more. Tako da moramo da radimo jer ćemo tako biti uspešni - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da će Srbija poštovati svakoga i svaku državu, ali da Srbija moli nikoga neće.

- Lepo je čuvati svoje ime i prezime, to je nešto čime treba da se dičimo. Lepo je biti i Srbin i Hrvat i Bošnjak u Srbiji i bilo gde drugde - rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio da su Vučići stradali od ustaške ruke za vreme Drugog svetskog rata.

- Dnevno imate 120 tekstova protiv mene, ali ja ih razumem. Ja sam sve ono što mnogi od njih ne bi želeli da nikad ne bude na čelu Srbije. Razumem i činjenicu da ulaskom u EU postaju centar okupljanja svih sa Balkana i da je dovoljno kako mahnu rukom da tako Srbija ode dole, a ostali odu gore. Kupovali su po Vojvodini, a mi kad smo nešto hteli da kupimo kod njih, nije vredelo. Godina 2013. godina oni su imali BDP sa oko 49 milijarde, a mi 33, a danas je slučaj 52:52 milijarde - objasnio je predsednik.

Milomir Marić rekao je da je ratna propaganda srpskih neprijatelja tokom ratova trebalo da postane potvrđena kao istorijska istina haškim presudama.

PREDLOG BROJ ČETIRI - JARINJE I BRNJAK

Predsednik je dodao da Srbija svojim trupama neće ulaziti na Kosovu i Metohiju i da će čekati NATO da reaguje 24 sata.

- Ako NATO ne reaguje, Srbija će reagovati.- Srbija je samo podigla borbenu gotovost, a ne vojsku i policiju. Srbija nije ušla na teritoriju Kosova i Metohije zbog Kumanovskog sporazuma - rekao je Vučić.

