ĐURIĆ: Draganu Đilasu je u fokusu kupovina, nova i bogaćenje

Draganu Đilasu je, kao po ustaljenoj matrici, u fokusu kupovina, novac i bogaćenje. Žuti medijski bos i njegovi sledbenici su isfrustrirani činjenicom da plan i program nemaju, osim toga, oni ni ideju nemaju, ni strukturu, ni organizaciju, a o rejtingu kod naroda da i ne govorimo, rekla je narodna poslanica Nevena Đurić.

Đurić je istakla da je paradoks doći u situaciju da o kriminalcima i korupciji priča kabadahija kome su takvi najbolji prijatelji.

"A ironija što istinu doživljavaju kao vređanje i pljuvanje. On je taj koji sramotno, jadno i bedno, i nadasve nevaspitano vređa sve koji imaju ikakve veze sa Aleksandtom Vučićem. To jeste vređanje i pljuvanje, dok njih na takav način ne pominje niko, rekla je Đurić.

Kako kaže, kada Đilasu neko kaže da je lopov, a to i pokaže, to nije uvreda, već istina. Dokaz je debeli minus u gradskoj kasi grada Beograda, dok je on bio na njegovom čelu, a stotine miliona na računima Đilasovih firmi, u isto vreme.

"Kada Đilasu neko kaže da je štetočina, to nije uvreda, to je istina. Dok je bio na vlasti radio je na uništenju celokupne srpske privrede. Kada Đilasu neko kaže da je nasilnik, to nije uvreda, to je istina. Svedoci su članovi najbliže porodice. Kada Đilasu neko kaže da je diletant u političkom delovanju, to nije uvreda, to je istina. Videli su to čak i stranci. On ne može biti diletant kada je u pitanju čerupanje Srbije, tu je šampion. Uvek prva liga", rekla je Đurić.

Đurić dodaje da Đilas kaže da u Srbiji nema demokratije, jer zna da nema nikakvih šansi danas u našoj državi baš zato što o svemu odlučuju građani. Za njega demokratija znači – kako Đilas kaže, a ne kakva je volja naroda. I kada imate takvu iskrivljenu sliku, onda za Đilasa u Srbiji nema demokratije.

"Istina je da predsednik Aleksandar Vučić Srbiju i srpski narod uvek stavlja na prvo mesto, pokazuje odlučnost i želju da se bori za napredak Srbije. I građani mu u tome pomaže bezrezervnom podrškom koju mu pružaju na izborima", kaže Đurić.

