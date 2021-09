STIGLE VAŽNE VESTI! Delegaciji Beograda potvrđeno iz Brisela: Ništa od dogovora!

Predstavnici Beograda, delegacija koju predvodi Petar Petković, i dalje razgovaraju sa Mirosalvom Lajčakom.

Specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak objavio je na svom Tviteru da sastanak u Briselu još nije završen, da se pregovori nastavljaju kako bi se našlo rešenjeaktuelne krize na severu KiM.

Dialogue: Meeting of Kosovo & Serbia chief negotiators facilitated by EUSR @MiroslavLajcak in Brussels not over, negotiations continue to find a solution for the current crisis in the north of Kosovo.