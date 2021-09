KURTI, KAPITULIRAO SI! Ne jenjava bes Albanaca zbog PORAZA LAŽNE DRŽAVE, urednik prištinskog portala poručio Kurtiju: PREDAO SI SE U SOPSTVENOJ DRŽAVI

Poraz lažne države Kosovo i njenog lažnog premijera Aljbina Kurtija više je nego očigledan, a dogovor da se ROSU povuče sa severa srpske pokrajine izazvao je sveopšti bes Albanaca.

Tako je urednik najpopularnijeg prištinskog portala Gazeta Ekspres Berat Bužala poručio je tzv. premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju da je kapitulirao.

- Sklonio si specijalce. To znači da smo se predali u sopstvenoj državi - naveo je između ostalog Bužala.

Hjekni ju barrikadat, na i hjekim policine. Do te thote po dorezohemi brenda shtetit tone. Do te thote po krahasohen ata, sic i quante Kurti, kriminelet ruse, serbe dhe malazeze, me policine e Kosoves qe po punon brenda territorit te shtetit te vet. Pse more?