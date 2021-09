DRECUN:Ako je Kurti hteo da dobije neki poen, sad ga neće dobiti

Sporazum o deeskalaciji između Beograda i Prištine postignut je danas u Beogradu, posle dva dana intenzivnih pregovora. Obe strane su se dogovorile da se ROSU povuče sa Jarinja i Brnjaka, a da se istovremeno uklone barikade i to 2. oktobra. Od 4. oktobra će se uspostaviti i stiker režim nalepnica, kao privremena mera pre konačnog rešenja, o čemu će se tek voditi razgovori u Briselu.

Šta posle ovog sporazuma? Da li je Srbija čvrstim stavom osigurala sebi bolju poziciju u Briselu? Da li će se konačno formirati Zajednica srpskih opština?

Na ova pitanja odgovor je dao Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KiM.

- Ovo je neka vrsta preliminarnog dogovora, dakle ovime stvaramo mogućnost da može da se razgovara za stolom bez nasilja, specijalnih jedinica i pritiska. Formiraće se radna grupa, ona treba otprilike za 6 meseci da proba da reši problem tablica i da iznese rešenje koja bi bila povoljna i za jednu i za drugu stranu. Biće to jako težak posao. Priština je iskoristila jednu formalnost kako bi napravila ovu akciju, Kurti i dalje preti da će specijalne jedinice biti spremne. Stav EU po tom pitanju je tek sad vrlo jasan, a to je da dogovor mora da se postigne pregovorima, da je neprihvatljiva ova jednostrana akcija. Govorio sam već u javnosti o stiker tablicama, omi su predviđeni sporazumom o slobodi kretanja iz 2016. da ne bi bilo skidanja tablica i uzimanja probnih. Znači, na mestu gde stoji zastava države na tablici se nalepi stiker. Prištinska delegacija je odbila da govori o tablicama 7. i 8. septembra kad je to Lajčak spomenuo. Nisu hteli tad da razgovaraju namerno da bi stvorili situaciju kakvu su stvorili. Napravili su političku avanturu, izazvali nestabilnost. Ako je Kurti hteo da dobije neki poen, sad ga neće dobiti. Čekaju nas jako teški razgovori. - rekao je Drecun.



