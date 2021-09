ĐURIĆ ČESTITAO VUČIĆU NA POSTIGNUTOM KOMPROMISU: Ljubav i poštovanje za naš narod na KiM koji je svojom hrabrošću, istrajnošću i mudrošću ZADIVIO SVET!

Sporazum postignut u Briselu je pravi kompromis i sjajna vest za sve, naveo je ambasador Srbije u SAD Marko Đurić povodom dogovora koji su ranije danas postigli Beograd i Priština.

- Kurtijev režim primoran da prekine eskalaciju i povuče svoje paravojne snage sa prelaza Jarinje i Brnjak, a građani dobili nastavak važenja tablica Srbije na teritoriji KiM - napisao je ambasador Đurić na Tviteru.

To je, dodao je, odlična vest za region.

- Čestitke predsedniku Vučiću, Petkoviću i čitavom timu Srbije na ovom uspehu. Posebna čestitka, ljubav i poštovanje za naš narod na Kim koji je svojom hrabrošću, istrajnošću i mudrošću zadivio svet - dodao je Đurić.

On je takođe izrazio zahvalnost Miroslavu Lajčaku i Gabrijelu Eskobaru koji su, kako je naveo, doprineli prevazilaženju krize izazvane Kurtijevim predizbornim manevrima i postizanju izbalansiranog rešenja koje će, kako veruje, biti dobro za građane svih nacionalnosti.

Special congratulations, love, and respect for our people in #KosovoandMetohija who impressed the world with their courage, perseverance, and wisdom.