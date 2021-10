VUJIČIĆ I ANĐELKOVIĆ ZA PINK: Posle 12 dana napetosti, najvažnije je da niko nije povređen! Izbegli smo dalje usložnjavanje situacije (VIDEO)

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak objavio je juče da su dve strane uspele da dođu do dogovora o deeskalaciji situacije na Jarinju i Brnjaku.

Prema postignutom dogovoru, jedinice ROSU ukloniće blokade i skloniti se sa administrativne linije.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0