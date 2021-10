PREMIJERKA SRBIJE REAGOVALA NA SRAMNI TVIT O TASOVCU: Možda je trenutak da svi zajednički podvučemo crvenu liniju!

Sociolog Dario Hajrić u svojoj objavi na Tviteru nije birao reči o preminulom dugogodišnjem direktoru Beogradske filharmonije Ivanu Tasovcu, četiri sata nakon što je objavljena vest o njegovoj smrti, zbog čega je reagovala i premijerka Srbije Ana Brnabić a i poručila da je možda to trenutak da svi zajednički podvučemo crvenu liniju.

Premijerka je rekla da je joj je preminuli Ivan Tasovac, ne samo kolega već drug i prijatelj, a da su se nakon njegove smrti pojavili najstrasniji mogući tvitovi, a da je jedan objavio sociolog Dario Hajrić koji se često pojavljuje u medijima da komentarise društvene prilike u Srbiji i političku scenu. „Objavio je tvit, ako se ne varam četiri sata nakon što je Ivan preminuo, najgore moguće, najstrašnije sadržine“, izjavila je premijerka Srbije.

Ona je rekla da je Ivan Tasovac, ako se izuzme sve ono što je učinio za Srbiju i Beogradsku filharmoniju, nečiji sin i otac dva deteta, nečiji suprug i prijatelj, i naglasila činjenicu da je neko ko je sociolog i treba da komentariše u ime neke elite uspeo da par sati od njegove smrti da govori najstrašnije i koristi najpogrdnije izraze. Brnabić je navela i da nije mogla ranije na to da odgovori, jer prosto nije znala šta bi rekla, i upitala zašto to nismo kao društvo osudili ili zašto mediji koji svakodnevno Hajrića zovu da gostuje na njihovim televizijima nisu osudili njegove neprimerene reči.

„Jel ne možemo ni tu da podvučemo crvenu liniju, da kažemo gospodine vi ste socilog da li vi mislite da to što vi radite, da je to normalno, da li vi želite da živite u takvoj zemlji. Da li vi onda želite da mi koji nismo sociolozi radimo vama iste stvari, zato što se ne slažemo sa vama. Da li ste vi normalni?“, upitala je Brnabić.

Ona je naglasila da je ovo morala da kaže zbog Ivana i da se nada da će neko umeti da čuje njenu poruku kako bi pokušali da zajedno povučemo neku crvenu liniju. „Pošto, ako ovako nastavimo i o nama ''vučićevcima'', ''sendvičarima'' može baš sve da se kaže i za života i posthumno, i o našim porodicama i svemu tome, i onda da se relativizuje kada se neko fizički napadne i razbiju vaše prostorije, i sve je to u redu i da niko i ne osudi kada iz Ðilasove stranke kaže svako će naći svog naprednjaka, dokle ćemo onda stići, ko misli da je to normalno“, poručila je Brnabić. Premijerka je zaključila da je sada možda trenutak da i oni koji se sa njima politički ne slažu i ne dele iste politicke vrednosti i mišljenja, podvuku zajednički neku crvenu liniju i da se nada da će je možda neko čuti. Da podsetimo Hajrić je posle objavljene vesti da je Tasovac preminuo objavio tvit krajnje neprimerene sadržine. ''''Jao, je l'' to sad treba i o Tasovcu pisati tugaljive ''otišo si, a bio si poznat čovek i noseća greda kulture'' rekvijem-tvitove i potpuno zanemariti da je bio ordinarna kaca g....a?'''', napisao je on na Tviteru.

