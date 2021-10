ZORAN TOMIĆ: Žutim lopovima i lažovima džabe izleti u poršeima i plakanje u veb kamere, narod ih neće!

Dok tajkunski cirkus u svojim kratkim izletima danas navrati do Ćuprije i standardno se brže vrati nego što je došao, Jeremićevi dežurni lažovi zapomažu sa društvenih mreža. Publike, standardno, ni od korova, saopštio je Zoran Tomić, narodni poslanik.

A ko i da ih sluša? O problemima da govore ljudi kojima narod nije ni na kraj pameti, koji kad su imali prilike o tom istom narodu da vode računa, gledali su samo svoje džepove i kako da se obogate - ne ide. Pamte ih ljudi. Hiljade ljudi koje su oterali iz fabrika, porodice im ostavili bez prebijene pare. Tad je Srbija gladovala, tad su građani Srbije govorili žutim tajkunima da su im porodice gladne. Nije imao ko da čuje, nikog nije bilo briga. Tada je bilo važno da Dragan Đilas gradi svoju imperiju, da u Srbiju dovede Velikog brata i deci oduzme prostor za izgradnju igrališta. Tad je Mariniki bilo važno da sredstva za razvoj sporta dodeli svojim prijateljima i njihovim fiktivnim sportskim klubovima, da putem kriminalaca isteruje sve novinare koji joj smetaju. I šta takvi da govore danas, bilo kome?

Pamte ljudi u svakom delu Srbije, vreme kad su žuti tajkuni bili na vlasti, pljačkali građane i grabili do 619 miliona evra za svoje privatne firme, dok se narod na Kosovu i Metohiji borio za opstanak i gole živote. Borislav, danas Borko Stefanović, zamenik Đilasov u pljačkastoj firmi koja se predstavlja kao partija, tada je u Briselu potpisao da postavi granicu i podeli srpski narod, bilo je i njega i sve druge žute tajkune baš briga da se u UN bore za opstanak našeg naroda. Tad su isti bednici, sa Jeremićem i Đilasovim zamenikom na čelu, postavili glupo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde i dali vetar u leđa separatistima da dalje ugnjetavaju naš narod na Kosovu i Metohiji i otimaju srpska ognjišta. Šta takvi da pričaju danas? I kome?

Da se naroda koji oni danas spominju i prisvajaju gade, dokaz je i rezolucija o genocidu koju je Marinika, Đilasova uposlenica, potpisala. Tom rezolucijom je pokazala šta ona, a i njene gazde misle o Srbiji i o srpskom narodu, što je Đilas samo potvrdio gostovanjem u Crnoj Gori. Pa šta su očekivali u bilo kom mestu u Srbiji nakon toga? Aplauz? Dobiće od naroda samo prezir, kako im i sleduje.

Najsmešnije je uvek kad isti ti žuti lopovi i lažovi govore o kriminalu. Napadaju kad se u medijima iznosi istina, smeta kad njihove laži i spletke bivaju razotkrivene, kukaju do neba kad god su javno raskrinkani. Tako danas oborknez Aleksić preti ponovo tužbama i prijavama. Malo mu je što je već sudski overen kao lažovčina najobičnija, želeo bi još? Dok se u svim tajkunskim medijima svakodnevno vrši neviđena hajka na predsednika Vučića, njegovu porodicu, saradnike, kad se vređa i psuje njegova majka, zato što je to jedino u njihovoj političkoj agendi: udri po Vučiću, po njegovim saradnicima i Srbiji, nikoga ne štedi. Čovek koji je prekršio sve moralne kodekse, opljačkao građane Trstenika, bazirao svoju vlast na dinastijskim principima, kreator te i takve prljave hajke na poštene ljude, sada kuka i zapomaže po internetu, jer je ponovo raskrinkan. Čovek koji ni u svojoj MZ ne može da pobedi, a napada one koji su svojim radom i rezultatima zaslužili poverenje građana. Neka zapomaže, za bolje i nije. Kao što današnja Srbija nije više zemlja koju će Đilas da stavi celu u svoj džep, tako nije ni dužna da trpi Marinikine uvrede, ili guta Aleksićeve laži i njegovo plakanje nad samim sobom.

Današnja Srbija je država kojoj je na prvom mestu narod i interes tog naroda. Zato se Aleksandar Vučić danas sa uspehom bori protiv kriminala i korupcije, novac građana se ulaže u infrastukturu, puteve, mostove. Zato se i predsednik bori za nove fabrike i radna mesta, da te investicije ostanu u Srbiji i razvijaju svaki grad u našoj zemlji. Vodimo računa o čitavom narodu, vodimo računa o budućnosti ove zemlje, a o budućnosti će se uvek pitati građani na izborima, a ne tajkuni, lopovi i diletanti na ulicama. Džabe im izleti u poršeima i plakanje u veb kamere, narod ih neće.