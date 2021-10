VUČIĆ IZ DUBAIJA O SITUACIJI NA KiM: Ne verujem Albancima da će prihvatiti ZSO, ništa im ne verujem jer ZNAM SA KIM IMAMO POSLA!

"Ne verujem im da će prihvatiti ZSO, njima ne verujem ništa jer znam s kim imamo posla", izjavio je predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su Albanci na KiM morali odmah da sprovedu u delu sporazum postignut u Briselu i da povuku jedinice Rosu, jer bi u suprotnom bili u problemu, ali i da im ništa ne veruje kada je u pitanju obaveza Prištine iz Briselskog sporazuma da se formira Zajednica srpskih opština.

- Oni su taj deo, jedini koji su imali, a to je da povuku Rosu, sproveli u delo, ali da li im verujem da će da prihvate ZSO - ne verujem im ništa. Po tom pitanju znam sa kim imamo posla, neću nikoga da vređam, ali znam sa kim imam posla", rekao je Vučić za Prvu.

Kaže da je to posao predstavnika vlasti da se bori za interese svog naroda i da ne krije ništa, ali da ljudi treba da razumeju da su to komplikovanije stvari nego što izgledaju.

Na pitanje da prokomentariše to što je Aljbin Kurti rekao da Kosovo ima veliki problem, predsednik Srbije je rekao da je zbog toga srećan, pošto se bori za svoj narod a ne za Kurtija, kao i bez obzira na to želi da imamo najbolje odnose sa Albancima.

Dodao je da je za njega kompliment to što je rekao Kurti.

Takođe, napomenuo je da 50 odsto tekstova albanskih novina na KiM je protiv njega, kao i u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

"Eskobar je sposoban čovek..."

Predsednik Srbije izjavio je da je specijalni izaslanik Stejt depatrtmenta za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar sposoban čovek, kao i američki predsednik Džo Bajden, jer ne može neko bitii u vrhu Stejt departmenta a da to nije.

On je to rekao odgovarajući na pitanje da li poznaje Eskobara i šta misli o njemu.

- Ne možete da vodite Ameriku a da nemate sposobne ljude. On poznaje prilike u Srbiji, ne moramo oko svega da budemo saglasni, ali on želi da zna sve. To je njihova želja podrazumeva se - rekao je Vučić.

On je, odgovarajući na pitanje da li je jedan od razloga zašto ZSO nikada nije formirana i to što bi podsećala na Republiku Srpsku, Vučić je rekao da je pitanje da li je to tako, jer bi, kaže, Priština želela da ZSO svede na NVO da može da lepi stikere ili okači sliku ili pano.

- To onda ne bi imalo nikakvog smisla. ZSO ili će imati suštinsko značenje ili je potpuno besmisleno i da postoji - zaključio je predsednik SRbije.

Govopreći o sajmu Expo 2020 u Dubaiju, on je kazao da je imao priliku da razgovara sa mnogima, ali da veruje i da će se sastati i sa vrhom UAE, ukolko raspored bude to dozvolio.

Kako je rekao, fasciniran je stepenom i brzinom napretka Dubaija i dodao i da u Srbiji mora i brže i više da se radi.