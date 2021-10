Kesar: OTVARA SE PANDORINA KUTIJA LAŽI BIVŠEG TAJKUNSKOG REŽIMA!

Narodni poslanik Dejan Kesar kaže da je u poslednjih 24 sata posebno izražena panika i kod predstavnika bivšeg tajkunskog režima, njihovih medija, koliko i kod tajkuna i običnih kriminalaca. Kesar dodaje da to nije slučajno.

Kaže i kako počinje da se otvara pandorina kutija sastavljena od laži i podmetanja godinama pravljenih za račun njihovog glavnog poslodavca.

- Znamo vrlo dobro da su taj horor film režirali oni kojima je interes Srbije na poslednjem mestu i to više ne može da se sakrije. Otkrili su se i javili sami uposlenici Dragana Đilasa i produžene ruke određenih stranih centara moći. A svi zajedno imaju jedan zajednički cilj - baciti Srbiju na kolena i srušiti Aleksandra Vučića jednom za svagda - rekao je Kesar i dodaje:

- Fabrikovanje neistina im je zanat i tom se podlošcu bave svaki dan. U nedostatku političkog programa, napadi na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu predstavljaju im jedinu opciju za sticanje poena, oluju svojih laži usmerili su na brata predsednika republike Srbije Andreja Vučića, proglasili čitavu porodicu za legitimne mete njihovih monstruoznih ciljeva, i sada - brine ih običan poziv da se utvrdi istina? To najbolje govori koliko njihov posao sa istinom nije imao veze, i koliko su sami toga svesni. U laži kategorije "Marinika Tepić" izdali su se u pokušaju da dehumanizuju kompletnu porodicu Vučič. I u tome prednjači propali megafon, dokazani lažov Miroslav Aleksić, stranu mu drži muška Marinika, Đilasov zamenik Borko Stefanović. Nije im dosta što su već sudski dokazani lažovi i manipulatori, već nastavljaju da bezočno izmišljaju kako bi se dokazali svojim šefovima. Nebitno da li Draganu Đilasu ili Vuku Jeremiću, isti je to kal. Isti su to kriminalci i stetočine koji su sve radili samo za svoje džepove a pet para nisu davali za Srbiju. Danas je za njih Aleksandar Vučić glavna meta zbog straha ovih lažova da konačno građani Srbije ne saznaju šta se krije iza fabrikovane afere Jovanjica i ko je sa kim i kako sarađivao u toj ujdurmi. Ali veoma je intesantno kako uvek isti pokušavaju da nas ubede u svoje laži i kako uvek imaju podršku tajkunskih medija i novinara koji bi nas najradije zatvorili u logore. Potrebno je da se jedna laž ponovi preko tajkunskih medija sto puta kako bi svi koji se prezivaju Vučić bili uvučeni u najgore blato. A Aleksić, Stefanović, Marinika i ostali se tamo najbolje snalaze. Jer su deo političkog blata koje danas nema podršku u Srbiji. Cela Srbija zna šta je istina. Istina je da predstavnici bivšeg tajkunskog režima izgubili kompas, prete da će nas juriti po ulicama, prete da će nas bacati u vodu. Sve suprotno onome za šta se zalaže Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka - dodaje Kesar.

A Srbija kada bira između rada i većih plata sa jedne strane ili najgorih pretnji, laži i napada na porodicu Vučić - uvek ubedljivo bira ovo prvo, dodaje Kesar.

- Zato podrška Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici, i politici koju on predvodi je svakim danom sve veća. Razlika između njega uz koga stoji pristojna i kulturna Srbija i ovih što svaki dan prete, lažu i psuju je takođe sve veća. Pa ćemo za šest meseci moći da vidimo čija će politika nastaviti da unapređuje Srbiju a čija će politika završiti na deponiji laži. A do tada bi mogli Đilas i Tepić da nam odgovore zašto ih hvata tolika histerija kada se kaže da će se istina ubrzo saznati - zaključio je Kesar.

