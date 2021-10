Đurić: ŽUTI TAJKUNI SU DRŽAVU POSMATRALI KAO PLEN ZA OTIMANJE NOVCA!

Narodna poslanica Nevena Đurić kaže da je opšti haos nastao u žutim mafijaško-tajkunsko-kriminalnim krugovima kad im je doprlo do mozga da su Srbija i Aleksandar Vučić odlučni u svojoj nameri da istinu isteraju na čistac.

Zar da umišljene gazde sa kriminalnim metodama dozvole da im se sve ono što su godinama radili sruši, pita se Đurić. Odmah su njihovi plaćenici, dodaje Đurić, uzeli tastature u ruke i počeli da pljuju i napadaju predsednika Aleksandra Vučića. To je rad ekipe kvazi političara, a pravih tajkuna sa mafijaškim pristupom prema sopstvenoj državi, koja nikada ništa nije uradila za građane Republike Srbije, poručuje Đurić.

- I očekivana je ovakva reakcija, jer se Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka vode istinom, što žutoj bagri nikada ni na kraj pameti nije bilo, i imaju rad i rezultate važne za građane i za državu, a upravo to žuti tajkuni nikada niti su imali, niti su se za to borili. Državu su u svakom trenutku posmatrali samo kao plen za otimanje novca. Pa bi danas da nastave tamo gde su stali. Seća se narod kako su došli, prošli i ostavili pustoš iza sebe, na svakom koraku. Zato im je jasno rekao ne, i govori narod to iznova i iznova - rekla je Đurić.

Teško je žutim okorelim pljačkašima države da se suoče i prihvate istinu, dodaje ona i poručuje da je istina za njih uvek bolna. Dugo niko nije smeo da im se ispreči na putu ličnog bogaćenja, a sve na štetu našeg naroda, govori Đurić. Dugo niko nije smeo da im izađe na megdan i suprotstavi se njihovom masnom profitiranju, takođe na štetu našeg naroda. I tome je došao kraj, jer se Aleksandar Vučić pred takvima ne povlači, već se bori isključivo za interese naroda, poručuje Đurić.

- Građani nedvosmisleno podržavaju njegovu hrabrost i zahtev za istinom, politiku koja će dodatno unaprediti Srbiju, politiku poštenog rada, politiku borbe za bolji život koju jasno personifikuje predsednik Aleksandar Vučić. Svi zajedno ćemo biti deo uspeha naše zemlje, dok nekolicina raznih Đilasa, Tepića, Aleksića, Stefanovića samo truje narod, kuje planove za urušavanje države i otimanje novca, i pokušava da ponovljenim lažima manipuliše građanima Republike Srbije. To više ne prolazi, narod im je tako rekao. Neka lažu i viču koliko hoće, narod da prevare ne mogu, kao ni istinu da pobede parama - zaključila je Đurić.