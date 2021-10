VUČIĆ ZA PINK IZ DUBAIJA: Srbija je dobro predstavljena! Na fabrikovane laži uvek odgovrama rezultatima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o aktuelnim političkim temama za Pink iz Dubaija gde se održava Svetska izložba “Expo 2020 Dubai“.

Vučić se zahvalio šeiku Mohamedu bin Zajedu na poseti srpskom paviljonu.

- Dobićemo vrlo dobre lekove za koronu. Videćemo da li to možemo da priuštimo. Troškovi su jako visoki - kaže predsednik Vučić.

- Razgovarali smo i o poljoprivredi i vojsci - naveo je Vučić.

- Mi već pregovaramo sa Fajzerom oko njihovih tableta, i one su dosta skupe. Život je najskuplji sa druge strane - rekao je predsednik i naglasio da je lečenje pacijenata obolelih od kovida izuzetno skupo.

– Razgovarali smo i o Beogradu na vodi. Samo pogledajte Beograd na vodi, sami vidite kakav je to razvojni projekat za celu zemlju. Lični odnosi su važni, to prijateljstvo je veoma važno. On je uvek dobrodošao u Beograd, dobija fotografije i zna kako ide i kako napreduju stvari – kaže predsednik.

- To otvaranje vrata, novih horizonata i za privrednike i za naše ljude - rekao je predsednik i dodao da svet više nije polaran, odnosno da ne postoji samo Amerika više kao sila, već da postoje EU, Kina, Rusija.

Predsednik je najavio i gostovanje na Bledskom forumu za Zapadni Balkan na kom će biti i Merkelova i Makron.

Govoreći o slučaju "Jovanjica", Vučić je rekao da nije branio nikada Koluviju, ali da je važno da se ispita to što je govorio.

- Ja sam sinoć bio miran i danas sam veoma miran. Miran sam dve godine slušajući takve neistine. Kažete, priprema se oslobađanje nekoga ko je dve godine proveo u pritvoru?! Kakvo li je to oslobađanje, a tek mu suđenje počinje?! Zamislite, moćni diktator nije hteo da interveniše da neko bude pušten iz pritvora. Nikada se nećemo mešati u to, svi će da rade svoj posao u skladu sa zakonom i u skladu sa uverenjem - naveo je Vučić.

Nešto drugo se dogodilo. Histerija je nastupila i tu i kod pojedinih policijskih službenika, zato što su mislili da su sve lepo spakovali. I da je bilo uredu da mogu da optužuju nečiju porodicu, i neke druge ljude, da mogu da čine šta god hoće i da nikada neće stići odgovor. Upravo tu se postavlja pitanje - čemu tolika nervoza?! Što ne obavestite javnost da su ti koji su govorili o pozivu mome bratu na sudu izgubili? Što ne kažete da su sudski dokazani lažovi? Što ne kažete da je veštačenjima utvrđeno da nikakvih poziva nije bilo.

- Jel stvarno verujete da je to objavljeno zato što je to smilio neki ne naročito brilijantni um iz bivšeg režima? Nije, komplikovanija je to akcija bila i zato je nervoza tako velika. Ona prerasta u histeriju, nisam je očekivao na takav način, nadao sam se da će biti malo pametniji i da će probati da se izvuku, ali oni nikada ne propuste šansu da pokažu kako nisu bili u pravu - istakao je Vučić.

O lažima koje se fabrikuju u regionu, Vučić je naveo da Hrvatska hoće poniznu i slabu Srbiju.

- Takvu Srbiju nikada neće dobiti. Mene će naslediti neko bolji i jači. Nećemo ponižavati zemlju - istakao je Vučić.