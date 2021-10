'SNOVIMA NEMA KRAJA!' Predsednik Vučić objavio snimak sa snažnom porukom: Ponosan sam, ŽIVELA SRBIJA (VIDEO)

"Znate da, kada kažemo da ćemo nešto da radimo, to će i biti urađeno."

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu snimak na koji može da bude ponosna cela Srbija, a koji sa sobom nosi snažnu poruku.

– Koridor koji gradimo, auto-put koji gradimo, od Čačka do Adrana, ali i sa druge strane od Kruševca prema Kraljevu i kada sve to spojimo za samo dve godine, mnogo će da znači i samom Kraljevu i celom Raškom okrugu, celom Moravičkom, celom Rasinskom okrugu. Vi danas znate kada nešto kažemo, vi znate da ćemo mi to da radimo. Znate da će to da bude urađeno. Onda počinjemo da tražimo još više i još bolje, da sanjamo još veće snove, da verujemo u sebe da možemo to da napravimo. I ponosan sam na to zato što snovima nema kraja. Živela Srbija!