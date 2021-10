SRBIJA VUČE STRATEŠKE, A NE POTEZE OD DANAS DO SUTRA! MRDIĆ: Zemlje regiona treba da shvate, da ako je naša zemlja ENERGETSKI JAKA, mogu da imaju koristi od toga! (VIDEO)

Narodni poslanik Uglješa Mrdić objašnjava da Srbija vodi najbolju spoljnu i ekonomsku politiku u novijoj istoriji Srbije, zahvaljujuči, pre svega, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Mi vidimo koliko su bitni lični odnosi kakve Vučić ima sa svetskim liderima. I sa Rusijom, Mađarskom, Nemačkom... Energetska politika je najbitnija, a tu smo odlični u proteklim godinama. I razmišlja se par decenija u nazad, Srbija vuče strateške, a ne poteze od danas do sutra - navodi Mrdić.

Kako dodaje, bez spoljne politike i saradnje sa zemljama regiona i sveta, ne postoji dobra osnova za politiku i rezultate u oblasti energetike.

- Važno je to, koliko Srbija razmišlja o budućnosti. Zato imamo i pritiske iz regiona, jer njima ne odgovara jaka politika. Oni treba da shvate, ako je Srbija energentski jaka, to može da im bude od značaja, kao što je, recimo, Mađarska shvatila - istakao je Mrdić.

Urednik ekonomske rubrike u Večernjim novostima Dušan Stojaković, objašnjava da koliko god postojali kritičari koji često osporavaju strategiju spoljne politike Srbije, pokazalo se da pravljenje partnerstava sa velikim državama jeste prava stvar, posebno sa Rusijom.

- Do kraja grejne sezone, mi imamo četiri ili pet puta jeftiniji gas, nego ostatak sveta. Građani i privreda će biti relaksirani što se tiče dramatičnog skoka plavog energentna - rekao je Stojaković.

Kako je istakao, skladišta u Evropi su prazna.

- Ono što se dešavalo oko Ukrajine i pokušaji da ona bude mesto gde bi se geo strateški udaralo na Rusiju, pokazalo se loše po ceo svet. Došli smo u situaciju da zemlje koje su imale relaksirane odnose sa Rusijom, došle do energenta, konkretno Nemačka, oni su izgradnjom Severnog toka lako došli do energenta. Kao i Srbija, koja je turskim tokom postala zemlja koja ima alternativu, jer smo i mi do pre nekoliko dana bili u toj nekoj dilemi - objašnjava Stojaković.

