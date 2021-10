Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije oceno je danas da su sva obećanja data građanima Srbije 5. oktobra 2000. godine su izneverena i tada oni koji su došli na vlast uradili su nešto što nigde nije urađeno u zemljama gde je došlo do promena.

- Šta su uradili ? Odmah su krenuli sa hapšenjem svih policijskih, vojnih i političkih čelnika Srbije koji su bili na spisku Haškog tribunala po komandnoj odgovornosti koja je primenjivana u Haškom tribunalu samo kada su Srbi u pitanju. A što ti koji su tada došli na vlast 5. oktobra nisu tražili paritet. Pa da ako Srbija pušta iz zatvora 2000 Albanaca, gde su oteti i kidnapovani Srbi, što se nije tražila razmena. Što nisu pitali tada „ko je izazvao ratove“ i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji ? Oni su tada govorili da je sve rešeno kada Milošević ode, kao njega mrzi ceo svet, a oni iz DOS -a koji su došli na vlast kao imaju rešenje. Šta su rešili? - upitao je danas predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma povodom godišnjice petooktobarskih promena u Srbiji, gostujući na TV Hepi.

Kako ističe, nakon što su pohapsili sve sa spiska Haškog tribunala, krenuli su u rasprodaju fabrika u Srbiji.

- Ja sam tada u parlamentu govorio „lako je prodati krave muzare koje daju veliku količinu mleka, a što ne prodate one jalove krave“, misleći na fabrike koje su loše stajale i propadale. Oni iz DOS – a su rasprodali sve fabrike koje su punile i državni i lokalne budžete kao što su cementare, fabrike duvana, pivare i tako dalje i ti iz DOS – a su tada te pare od prodaje prikazivali kao suficit u budžetu, a taj „suficit“ je pokrivao plate, a stvarni suficit je ono što je danas u Srbiji, a to je nova vrednost, priliv realnih sredstava, a ne od prodaje imovine, veći broj radnika i nove fabrike. To je suficit, a ne rasprodaja imovine. Setite se samo MOBTEL – a, koji je otet porodici Karić samo zato što je Bogoljub Karić drugačije od njih razmišljao, jer je video ko je sve došao na vlast 5. oktobra. Mnogi od tih koji su tada došli na vlast bili su na njegovom platnom spisku, a nisu imali ni za kiselo mleko, a kamoli za burek i jogurt - ukazao je Marković.

Objasnio je da oni koji su nakon petog oktobra došli na vlast nisu ni za kiselo mleko imali, a odlučivali su sve o Srbiji i šta će kome i za koliko da se proda i ko će da se uhapsi i tako se bogatili.

- Uzmite kao primer samo Dragana Đilasa koji je bio čelokolonaš studentskih protesta u pocepanim farmerkama i staroj kožnoj jakni, a gde su danas ti studenti koje je on predvodio, a on u međuvremenu „zaradio“ 619.000.000 evra. Srbija je tek poslednjih 10 – ak godina uspela da se uspravi i da dođe u situacija da jedna Nemačka u našoj zemlji zapošljava preko 70 000 radnika, više nego u Hrvatskoj i Sloveniji i to je realni suficit - poručio je Marković.