'NAŠ VOJNIK - NAŠ HEROJ!' Stefanović i Ružić potpisali sporazum o nagradnom konkursu za učenike: Želimo da svako dete upoznamo sa tradicijom!

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić potpisali su danas Sporazum između dva ministarstva o organizovanju nagradnog konkursa za učenike osnovnih škola na temu „Naš vojnik - naš herojˮ, a kojim se, takođe, predviđa da će osnovci uz đačke knjižice imati pravo na besplatan ulazak u vojne muzeje

Ministar Stefanović istakao je značaj razmišljanja o omladini, kao o budućnosti naše zemlje, i dodao da saradnja dva ministarstva već postoji, ali i namera da se ona unapredi.

- Ovo je projekat kroz koji želimo da upoznamo svako dete u našoj zemlji sa našom slavnom istorijom i sa našim tradicijama. Sve ono što možete da vidite u našim muzejima, a da to ne bude samo još jedna školska ekskurzija u kojoj ćete proći kroz neke prostorije, već da možete sami sa vašim roditeljima da dođete i pogledate zbog čega smo zemlja koja ima tako slavnu tradiciju i zbog čega u svetu govore podignute glave i sa poštovanjem kada izgovaraju ime Srbije – naglasio je ministar Stefanović.

Prema njegovim rečima, namera je da deca vide, ne samo ono što nude muzeji u inostranstvu, već ono što im je na dohvat ruke u našim muzejima.

- Ministarstvo odbrane ima nekoliko, zaista, sjajnih postavki, ima spomen-sobe u našim jedinicama, ima ovaj divan Vojni muzej, ima Muzej vazduhoplovstva. I verujemo da naša deca treba da se upoznaju sa onim što je u njima izloženo, da budu ponosna što je naša vojska uvek bila oslobodilačka. Zato želimo da uz đačku knjižicu imaju besplatan ulazak. I verujem da će ovaj sporazum, koji smo upravo potpisali, omogućiti svoj kreativnoj deci da kroz nagradni konkurs pokažu kako vide profesiju vojnika, koja je jedna od najplemenitijih profesija u našoj zemlji – poručio je ministar Stefanović.

Govoreći o konkursu, ministar Stefanović je istakao da će on biti otvoren od ponedeljka i da su za one najbolje pripremljene nagrade, među kojima su i korišćenje simulatora letenja, knjige, kao boravak u vojnim odmaralištima širom naše zemlje.

Ministar odbrane je podsetio i da se u saradnji sa Ministarstvom prosvete i dalje uspešno sprovodi projekat Osnove sistema odbrane Republike Srbije.

- Zahvalio bih ministru Ružiću na razumevanju da faktički svi učenici završnih razreda srednjih škola širom naše zemlje imaju priliku da se upoznaju sa svim važnim, osnovnim stvarima vezanim za Vojsku Srbije – istakao je ministar Stefanović.

On je podsetio da učenici u završnim razredima uče i o svojim pravima i obavezama i mogućnostima koje nudi naš sistem odbrane.

- Meni je to veoma važno da kod mladih ljudi prenosimo i to iz usta onih koji su pozvani da to govore, dakle, od naših vojnika, oficira i podoficira, osećaj patriotizma, osećaj ljubavi prema našoj Srbiji, i sve ono što je zaista divno i što krasi ove ljude koji nose uniforme sa bojama naše zemlje. Mi smo i pored nepovoljne epidemiološke situacije u čak 96 odsto škola realizovali ovaj program, što govori i o želji učenika da ga pohađaju, ali i o naporima ljudi iz Ministarstva odbrane i obrazovanja da se posvete ovome i na tome im se zaista srdačno zahvaljujem – istakao je ministar odbrane.

Potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić je istakao da dva ministarstva imaju tradiciju dobre saradnje kada je u pitanju oblast obrazovanja, dodajući da je ovoga puta reč o inicijativi koja je potekla od ministra odbrane Nebojše Stefanovića.

- Uveren sam da ćemo upravo u skladu sa onim što i jeste intencija - da dobijemo pregršt predivnih radova, imati mnogo „slatkih muka“ da se opredelimo ko će biti laureati ili pobednici – naglasio je ministar Ružić.

Prema njegovim rečima, zajednički cilj je da se deci približe naše tradicionalne vrednosti i promoviše naša vojska kroz ovaj konkurs za učenike osnovnih škola.

- Važno je da svi građani naše zemlje, od onih najmlađih, koji su budućnost naše Srbije, do onih najstarijih, poštuju vojsku naše države, naravno, da poštuju i zastavu, grb i himnu i to je jedan od načina da očuvamo i da baštinimo svoj identitet i naš vrednosni sistem – ocenio je ministar Ružić.

U periodu od 11. oktobra do 11. novembra 2021. godine, učenici svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, od prvog do osmog razreda, imaće priliku da radom na temu „Naš vojnik - naš herojˮ u jednoj od četiri kategorije - srpski jezik, likovna kultura, muzička kultura i tehnika i tehnologija konkurišu za vredne nagrade koje je pripremilo Ministarstvo odbrane.