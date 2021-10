VUKOVIĆ: Evropska unija se menja, dolazi do gubljenja fokusa! Sve je manje moguće mešanje zapadnih sila u regionalne probleme! (VIDEO)

Svaki sastanak u okvirima međunarodne zajednice, vraća nas na najvažnije pitanje, a to je Kosovo i Metohija, rekao je za TV PINK Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije.

Vuković kaže da dolazi do gubljenja fokusa kada se radi o evropskoj perspektivi.

"Stvara se određena konfuzija u mogućnosti da zapadne sile, kao i Amerika vrše dominantan uticaj na ovom prostoru. Možda to ne ide baš brzo kako bi mi želeli, ali je tako", rekao je Vuković.

Kako kaže, svaki sastanak vraća nas na to da je pored naših lokalnih i regionalnih problema Kosovo ipak najveći.

"Suština je da se EU menja, i kada je krenuo proces proširivanja region zapadne Evrope bio je u drugačijoj situaciji. Prevremeno širenje na Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku dovelo je do disbalansa", rekao je Vuković.

Kako kaže, to je dovelo do ograničenja uticaja Rusije i mnogi kažu, dodaje Vuković da je značilo izlazak Nemačke na more.

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika "Večernjih novosti" Andrijana Nešić, istakla je da Francuska, Holandija i Danska nisu za integraciju.

Kako kaže, na sastanku u Sloveniji pričalo se o napretku Srbije, ali i podsetila da još uvek nemamo datum za ulazak Srbije u EU.

