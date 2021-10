TERZIĆ: ĐILAS I NJEGOVI PLAĆENICI SU RUŽNA PROŠLOST

Pokušaji žutog tajkuna i lopova, Dragana Đilasa da se proizvodnjom lažnih afera ponovo dočepa narodne kase ostaće samo pusti san, jer narod u Srbiji zna o kakvom se lopovu i prevarantu radi, izjavio je narodni poslanik Miloš Terzić.

"Dragan Đilas i njegovi poltroni proizvodnjom lažnih afera u koje više niko u Srbiji ne veruje, osim njegovih Multikom diletanata, dokazuju da su nesposobni da osmisle bilo kakav plan, program i politiku, već da ih isključivo zanimaju samo narodne pare i kako da novim tajkunskim malverzacijama ponovo ukradu 619 miliona evra od građana Srbije. Nervozan je Dragan Đilas jer je klupko očigledne i bahate, pljačke države od strane bivšeg režima, počelo da se odmotava i bliži se trenutak kada će i on i njegovi politički poltroni, morati da odgovaraju građanima, ali i pred nadležnim institucijama ove države, zbog ekonomskog i političkog uništavanja Srbije i krađe narodnih para u vreme bivšeg režima", rekao je Terzić.

Kako kaže, ništa se kod đilasovaca danas nije promenilo.

"Jedino što nude ti belosvetski lažovi, jeste priča o parama jer ih jedino one i zanimaju, kao i nasilje i pokušaji da se nekakvim obojenim revolucijama bez političke volje građana i uz podršku stranih agentura dokopaju vlasti kako bi nastavili da kradu od građana Srbije i da taj novac skladište po teškim tajnim računima širom sveta od Mauricijusa, Hong Konga, preko Švajcarske. Baš zbog takvog odnosa prema državi, više glasova imaju po bankama na Mauricijusu i Hong Kongu nego u Srbiji i baš zato srpski narod neće te lopove i prodavce srpskih nacionalnih interesa, kojima je narod služio samo kao predmet trgovine kako bi napunili svoje džepove. Izmišljenim aferama Đilas pokušava da zataška važna pitanja, na koja nikada nije dao odgovor, a to je šta je sa milionima narodnih para na njegovim računima? Nervozna je ta tajkunsko-kriminalna ekipa okupljena oko Đilasa jer nema odgovore na ovo pitanje. Da li Đilas ima 25 miliona evra samo u nekretninama koje je sam prijavio i da li njegov brat Gojko poseduje 35 nekretnina na elitnim lokacijama u Beogradu? Koliko je zaradio kada je kao vlasnik svih medija, preprodavao sekunde na RTS? Koliko nas je koštao most na Adi i koliko je para iz budžeta od provizije strpao u svoj džep?", rekao je Terzić.

"Zahvaljujući Aleksandaru Vučiću, Srbija je danas i ekonomski i politički, najsnažnija u poslednjih 40 godina i građani su sa razlogom izabrali da veruju onome ko se bori iskreno za Srbiju i ko brine o Srbiji kao što to radi Aleksandar Vučić, koji im je obezbedio ono što zaslužuju, a to su nove škole, auto-putevi, pruge i bolji životni standard", rekao je Terzić i dodao:

"Zato neka se Đilas i njegovi plaćenici pomire sa tim da su ružna prošlost i da njihovu banditsku i lopovsku vladavinu građani Srbije nikada neće zaboraviti.

