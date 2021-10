OBRADOVIĆ: Medijska histerija ŽUTOG TAJKUNA ĐILASA sve više raste

Jelena Obradović, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodna poslanica, ističe da Đilasova fabrikovana kutija laži i licemerja, koju svakodnevno otvara po svojim bezbrojnim medijima, izgleda da samo unosi još veći nemir i izaziva još veću nervozu u njihovim - tajkunskim redovima, kako se bliže izbori.

- Našli se dokazani lopovi, secikese i tajkuni da mašu tiradama, a priznaju i sami da nemaju dokaza za svoje gluposti. Ovom tajkunskom "stručnjaku" je jedino to i blisko, jer Đilasova pohlepa, licemerje i bahatost nema više granice - rekla je Obradović i dodala:

- Dokazani stručnjak za "pakovanje" papira, stanova i budžetskog novca širom sveta, od Mauricijusa do Kine, dokazani preprodavac Dajrekt medije preko "prijatelja" Bugarina, stručnjak za precenjene mostove i pakovanje lažnih afera preko svojih medija, više nikoga u Srbiji i u svetu ne može prevariti. Videli su građani Srbije na delu kako to izgleda kada Đilas "spakuje" 619 miliona u svoj džep. A videli su i predstavnici Evropskog parlamenta sa kakvim lažovom imaju posla, pa su mu okrenuli leđa.

Prema njenim rečima, boli Đilasa to što ne može Aleksandra Vučića da pronađe u papirima, a ni njegovog brata, ili bilo kog člana porodice.

- Nema papira koji prikazuju da Vučić ima račune po svetu, ali ih zato ima Dragan Đilas, i to - 53 u 17 zemalja, širom sveta, po kojima je sakrio narodne pare, od 619 miliona evra, koje je kao prihod zvanično prijavio sam. Nema brat Aleksandra Vučića stanove, ima ih Đilasov brat, Gojko Đilas, i to 35 u najluksuznijim delovima Beograda. To govore papiri koje ne može Đilas da sakrije - kazala je Obradović i dodala:

- Medijska histerija žutog tajkuna i njegovih plaćenih poslušnika u Multikomu sve više raste, jer svi njihovi planovi, izmišljene afere i napadi na predsednika Vučića i njegovu porodicu padaju u vodu.

Ona navodi da uzalud pokušava Đilas da se opere od svojih nedela time što želi da ih prišije Vučiću.

- Ali istina je samo jedna i građani Srbije vide i znaju sve. Dela govore. Vide građani Srbije vrlo dobro, ko je Srbiju uništio, opljačkao i narod doveo na rub egzistencije, a ko otvara bolnice, fabrike, podiže plate i penzije - rekla je Obradović i dodala:

- Upravo žuti tajkun Đilas, dok je bio na vlasti, je obrisao PIO fondove, novce otimao čak i porodiljama, preprodavao medijske minute i sve što je zahvatio preko budžetske kase grada Beograda, a danas priča o svom poštenju. Kakvo licemerje. Ali, šta drugo i očekivati od dokazanih lopova i lažova.

Obradović ističe da Đilas u svojim medijima još jednom pokušava da narodu zatvori oči i prikaze se kao Mesija koji spašava svet od Vučića, koji Srbiju "namuči" većim platama i penzijama.

- Njegov problem je u tome što se narod seća svega i što je narod lično, na svojoj koži, osetio i doživeo kako to izgleda kada žuti lopovski kartel zajaše vlast - rekla je ona i dodala:

- Aleksandar Vučić je, sa druge strane, svojim rezultatima pokazao kako se odgovorno vodi država, kako se brine o svom narodu i kako se razvija poštena Srbija.

Obradović je rekla da zato za takve dokazane secikese poput Đilasa i plaćenih satrapa u njegovoj lažnoj partiji, nikada neće biti mesta u politici.

- Jer narod je najveći sud, a taj sud je Đilasa i njemu slične zakopao u političku prošlost, gde im je i mesto. Nikakve tu pare, pretnje i laži više ne pomažu - zaključila je Obradović.