KRSTIĆ ZA PINK: Đilasu je lakše da 'gasi' medije koji ga kritikuju, a nema ni jedno objašnjenje za iznete optužbe! (VIDEO)

Đilas želi da ugasi Pink jer su upravo tu izneti dokazi protiv njega i njegovih malverzacija, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Krstić je rekao da su optužbe od strane Dragana Đilasa na račun Pinka isključivo zbog toga što su na toj televizijio izneti dokazi i jer se tu otvoreno govorilo o svim zloupotrebama koje je izvršavao Đilas.

"Kako može da ukida medije koji ga kritikuju?", rekao je Krstić.

Kako kaže, on najnormalnije kaže da će zatvarati medije koji otkrivaju njegove afere, ističe da su to njegove vrednosti.

Ističe da političar koji pušta prilog koji upravo govori protiv njega, on ne daje odgovor na to, već dodaje Kratić, odlučuje da bi te medije trebalo zatvoriti.

"Ovo nigde u svetu ne bi bilo moguće, taj političar bi završio karijeru", rekao je Krstić.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović je rekao da je većina besna i ima utisak da je Dragan Đilas neko ko je protažiran u ovom sistemu i da državni organi ne rade ništa po pitanju njegovog procesuiranja.

"Što se tiče njegovog programa da zatvara medije koji mu se ne sviđaju, pokazatelj je njegove velike demokratije, a sa druge strane, dok zatvara neke, na drugim se dozvoljava da se psuje majka predsednika Srbije", rekao je Milovanović.

On je podsetio da je ta zamena teza i, kako kaže, licemerstvo Dragana Đilasa već svima poznato.

"Takođe se pravi zamena teza i sa računima. On je neko ko ima novce na desetinama računa. To što je jedna banka koja se ugasila za saradnju sa klijentima, poslala pismo da on u tom trenutku nema račun, a novac je i dalje postojao na računu, nije nestao, bio je i dalje na raspolaganju, samo je zamajavanje građanja", rekao je Milovanović.

Kako kaže, Đilas ne odgovara za to, o tome ne priča ništa, nego vrti priču o "Pandora papirima".

"Mi imamo kuriozitet da u Srbiji Đilas ima sam svoje "Pandora papire" i državni organi treba sve to da istraže bez obzira ko je u pitanju", rekao je Milovanović i dodaje da je on poslednji u Srbiji koji o tome treba da priča jer ima više računa u nekih 15 zemalja.

