KOLUVIJA GOVORIO ISTINU! Zbog ovoga su ljudi iz bivšeg vrha MUP-a POBEGLI od poligrafa!

Ekskluzivni intervju koji je vlasnik poljoprivrednog gazdinstva “Jovanjica” Predrag Koluvija dao za Objektiv doveo je do pokretanja opsežne istrage sektora unutrašnje kontrole u MUP po pitanju slučaja “Jovanjica” i nelegalnog prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Načelnik Odeljenja za narkotike beogradske policije Slobodan Milenković i inspektor Dušan Mitić danas su odbili da budu ispitani na poligrafu, što je jasan pokazatelj da su lažovi iz bivšeg vrha MUP doslovno pobegli sa poligrafa, kako bi sakrili svoju umešanost u zaveru protiv predsednika Vučića, o čemu je Koluvija i govorio u intervjuu.

Koluvija je na samom početku emisije “Ozbiljno sa Đukom” ispričao kako je otet na auto-putu, te da je učenjeno nakon što je načelnik odeljenja za suzbijanje narkomanije i krijumčarenje narkotika, poznatijeg kao „četvrto odeljenje”, Slobodan Milenković, sin pokojnog Sente Milenkovića (najpoznatiji srpski telohranitelj i policijski general, desna ruka bivšeg predsednika Slobodana Miloševića) dobio naređenje putem telefona od nekog iz kabineta tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.

Sentin sin je bio u prvom od dva automobila na auto-putu koji je Koluviju i njegovog vozača zaustavio i legitimisao.

– Oni pale blinkere i zaustavljaju nas. Mi stanemo odmah. Ispred nas stane BMW, iza nas stane njihov „audi” i oni odmah stavljaju značke oko vrata, istrčavaju, viču „ruke na krov”. Taj Milan Isakov, baš on me pretresao, vadi iz mog džepa mali novčanik u kojem je bila lična karta i ovo što ću vam sad pokazati. Radi se o navodnoj policijskoj znački koju mi nisu čak ni oduzeli, vratili su mi je. To mi je dato na jednom događaju kao znak pažnje, glupost, Međunarodni sindikat policije, služi za druženje, to piše tu. Ono što pokazuju na TV N1 ja sam video tek devet meseci nakon moje otmice. Interesantno, saznali smo da ono što pokazuju na N1, da to pripada drugu Miroslava Aleksića. I gle čuda, baš njegova policijska značka bila je falsifikovana i poturena meni. Ako je ta značka koju pokazuju na N1 bila razlog moje otmice, zašto su tog čoveka čija je značka falsifikovana pitali gde mu je značka dva meseca nakon moje otmice – priča Koluvija.

Kako je, ističe Koluvija, bio okrenut ka automobilu dok su ga pretresali, jedan policajac je rekao: „U je*ote, to onaj organska hrana!”

– Ja se okrenem, Slobodan Milenković… On je preko mene dobio vizu za Hilandar. Bila je velika lista čekanja, pa sam ja tad zamolio da ih prime preko reda. Jednom prilikom smo se upoznali, rukovali u jednom restoranu na Zvezdari, tako da sam znao ko je on i on je znao ko sam ja. I ja sam njemu rekao „Slobice”, a on je krenuo prema svome autu. Krenem za njim i pitam: „Slobice, šta se dešava”, on kaže: „Ne znam, vrati se nazad.” Ja se vratim nazad, on telefonira, minut, dva, on završava razgovor, kaže: „Uzmite mu telefone, stavite lisice.” On je imao naređenje. Saznao sam kasnije da je on razgovarao sa nekim iz kabineta ministra unutrašnjih poslova – otkriva Koluvija.

Vlasnik poljoprivrednog dobra „Jovanjica”, međutim, nije bio uhapšen tog dana na auto-putu, nego sutradan.

– Navodno su me zaustavili zbog brze vožnje kod Jagodine, a onda kad su ustanovili da sam ja njihov kolega, onda su me zamolili da krenem zajedno sa njima jer imaju veliko hapšenje u Staroj Pazovi i da im ja pomognem kao kolega. Zvanično su to kod tužioca izjavili! Ne znaju šta da smisle zašto su me oteli taj dan – poručio je Koluvija.

Koluvija je otkrio i da je Dušan Mitić koji se predstavio kao načelnik operative UKP-a, direktno od njega tražio da okrivi Andreja Vučića i Zvonka Veselinovića.

– Oni su bili sigurni da ću ja da pristanem na njihovu ponudu. Ponuda je bila da ja okrivim Andreja Vučića, koga u životu nisam video, osim na televiziji, da radim za njega, kao i za Zvonka Veselinovića. Rekli su mi da treba da kažem da je Andrejeva proizvodnja u Vrbasu i negde na jugu Srbije. To je trajalo pet-šest sati, ja sam se preznojio deset puta. Dušan Mitić, koji se predstavio kao načelnik operative UKP-a, direktno je od mene tražio da ih okrivim, da potpišem tužiocu da su Andrej Vučić i Zvonko Veselinović moje gazde. Rekao mi je da, ako ukažem na nekoga ko je veći, jači od mene, mogu da prođem bez kazne. Tužilac Drecun je sve vreme bio ispred moje kancelarije. On je čekao da ja prihvatim i onda da uđe – kaže Koluvija.

On navodi da su sve vreme ispred Mitića stajala tri telefona koja nijednom nisu zazvonila.

Dodao je da je uveren da je neko slušao preko telefona koji su stajali na stolu kako pokušavaju od njega da iznude da lažno okrivi Andreja Vučića za “Jovanjicu”, te da je to možda radio Stefanović lično.

– Ja sam siguran da je neko preko tih telefona slušao šta mi pričamo. Ne bi me čudilo da je to bio neko iz kabineta ministra, ko je i naredio da se sve to radi, možda čak i gospodin ministar lično – kaže Koluvija.

Koluvija se seća da je Mitić imao još jedan telefon, preko kojeg je dobijao uputstva šta da ga pita.

– To sam primetio kad mi je pokazao fotografiju Aleksandra Vulina kada je bio kod mene na imanju u poseti kao ministar za rad. Otvorio je sliku, pokazao mi je i pitao: “Šta si sa njim petljao?” Ja sam odgovorio: “Ništa, čovek došao kao ministar rada” – rekao je on.

– Da se ne lažemo, Mitić je jedan mali šraf. Niko i ništa u MUP-u. Od tih 50 policajaca koji su bili tamo, 45 su bili korektni i većina mi se izvinjavala. Rekli su mi: „Nemoj da nam zameriš, ovo ne radimo mi, ovo je naređenje od gore“. Iz njihovog razgovora sam razumeo da se to “gore” odnosilo na kabinet ministra. Oni su to non-stop spominjali – kaže Koluvija.