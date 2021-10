MILETIĆ ZA PINK: Baze otpora normalnoj Srbiji, moraju biti razbijene! (VIDEO)

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić je smatra da je neophodno da bude otkrivena politička pozadina prisluškivanja Aleksandra Vučića, kao i funkcionisanja klana Veljka Belivuka.

Miletić za Pink kaže da ceni napore policije da razbiju krminalnu grupu Belivuka.

- To jeste prioritet, ali mene interesuje politička pozadina. To su izvršioci, ali oni bez političke zaleđine i uporišta u MUP-u ne bi uspeli. Ovakve situacije moraju do kraja biti razjašnjene i raskrinkane - naveo je Miletić.

Baze otpora normalnoj Srbiji, moraju biti razbijene.

Politički analitičar Branko Radun deli isti mišljenje i ukazuje da je Srbija vrlo osetljiva na te teme, imajući u vidu ubistvo premijera.

- Veoma je bitan strani faktor. Ne bih mislio da to bitno da nije u pitanju Srbija, jer se ovde se mnoge stvari lome na Balkanu, mnoge stvari se lome preko Srbije, veće od Srbije - dodao je Radun.

Ukazao je na političku i geopolitičku pozadinu i želju drugih zemalja oslabe Srbiju.

Novinar i poslanik Saša Jovanović kaže da Vučića ne poznaje politički.

- Znam ga privatno, i znam da on ni sat vremena ne bi čekao da sve to bude razrešeno - naveo je Jovanović.