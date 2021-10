VUČEVIĆ: Vučićev cilj je bogatija Srbija, država srećnih građana, ponosna i uvažavana u svim centrima moći

"Mi idemo napred, još brže, i u još bolju Srbiju! Jer nas vodi najbolji!", poručio je gradonačelnik Novog Sada.

"Aleksandar Vučić je sve uložio u budućnost Srbije - ideje, pamet, hrabrost .. celog sebe. Pokazao je da ako nešto zaista želite, ako imate hrabrosti da u to sve ulozite, da onda svaki cilj može biti dostižan", naveo je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na svom Instagram profilu.

- A njegov cilj je bogatija i poštovanija Srbija, država sretnih građana, ponosna i uvažavana u svim centrima moći. Za to je naš predsednik Vučić spreman da podnese svaku žrtvu, pa i one najgore, najsramnije i najbrutalnije laži, pretnje, spletke kojima su izloženi njegovi najmiliji, članovi njegove porodice, majka, deca, brat Andrej. Većina ljudi ne može ni da zamisli koliko hrabrosti poseduje naš predsednik Aleksandar Vučić. I on takav nikada neće odustati od borbe za Srbiju. Za njega nema nazad. To nazad je rezervisano za one koji su se izvinjavali, mahali belom zastavom, potpisivali razne paktove, za one koji su krali od naroda i razarali Srbiju. Taj ološ će uvek biti iza nas, i to neće promeniti otrovni jezici njihovih plaćeničkih medija, udvorica, krtica, tajkuna, špijuna .. i čitave mreže ispletene sa ciljem da se destabilizuje Srbija i nasilno dođe na vlast. Džaba im sve. Mi idemo napred, još brže, i u još bolju Srbiju! Jer nas vodi najbolji!