VUČIĆ NAKON PREDSEDNIŠTVA SNS: Kriminalizuju mi porodicu, razaraju sve i teraju me da se sklonim! Pre nego što odem, moramo neka posla da obavimo - DA POKAŽEMO ŠTA JE ISTINA

Predsednik Srbije obratio se novinarima nakon sednice Predsedništva SNS.

U 11 sati u sedištu Srpske napredne stranke održana je sednica Predsedništva.

Nakon sednice, javnosti se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Doneta važna odluka, skupština SNS se odlaže za 20 dana"

Predsedništvo SNS donelo je odluku da za 20 dana pomeri održavanje skupštine stranke, prenstveno zbog koronavirusa, a i kako bi se dodatno radilo na programskim dokumentima, izjavio je Vučić na početku obraćanja.

- Želimo pred građane sa stvarnim programom, sa planovima, idejama, vrednostima i principima same stranke - rekao je Vučić.

Najavio je veliki skup koji će značiti početak primene novog programa, plana i predstavljanje novih ljudi. Skup će biti održan 12. ili 13. novembra u Areni.

"Pred Srbijom su važne stvari, kao ključna tema se nameće borba za energetsku bezbednost"

- To su tehničke stvari, suština je da smo razgovarali o primedbama, sugestijama, o onome što je pred Srbijom: borba protiv virusa, za živote ljudi, borba za dalji ekonomski napredak i za teritorijalni integritet. Borba za energetsku bezbednost i dalje povećanje životnog standarda takođe su bile teme - rekao je Vučić.

Dodaje da su problemi Srbije po pitanju energetike suštinski rešeni, ali da će nas pogađati povećanje cena na svetskom tržištu. Naši građani imaće dovoljno struje i gasa, a domovi će biti topli, rekao je Vučić.

"Sad je svima jasno da je to Multikom stranka i da našim parama tajkun plaća svoje poslušnike"

Na pitanje o "Veritas papirima", Vučić kaže da svako ima pravo da radi šta hoće, a što se tiče njegovog novca, dosad, kaže, nije čuo nijedan demanti.

- Neka razmisle građani Srbije. Veoma je važna ta činjenica da ljudi vide da se troše milioni, a reč je o novcu građana koje je zarađeno za vreme boravka na vlasti. To je oteto od njih, a sada se deli njihovim poslušnicima. Teško je boriti se protiv takvih protivnika jer imaju puno novca, ali ljudi u Srbiji to prepoznaju i razumeju - rekao je Vučić.

Kaže da bi Đilasova stranka mogla komotno da se zove "Multikom stranka" jer su svi članovi - njegovi zaposleni.

"Imaćemo toplu zimu, u Srbiji neće biti isključenja kao u drugim evropskim zemljama"

Na pitanje da li će biti struje, Vučić odgovara:

- Važno je da ljudi razumeju, do poremećaja cena struje, nafte, gasa itd. dovelo je uvođenje karbon taksi i nedostatak gasa. Izgradili smo gasovod kroz našu zemlju uprkos pritiscima spolja, obnovili smo sve izlazne stanice na putu Horgoš-Beograd, sve rupe smo zakrpili i sve probleme rešili. Nama gas teče, a i tranzitna smo zemlja. Imamo gasa oko 250 miliona kubnih metara u ovom trenutku i gledamo da sve viškove skladištimo - kaže Vučić.

Ističe da Srbija ima najnižu cenu električne energije za stanovništvo u Evropi, a radi se na pomoći privrednicima i na tome da im se isporuči električna energija po nižoj ceni.

- Na tržištu najbolju cenu u Evropi ima Poljska jer nije ugasila svoje rudnike uglja. Sada razgovaramo sa Amerikancima, Emiratima, da radimo Đerdap 3, Bistricu, da bismo za 15 odsto podigli ukupne kapacitete za proizvodnju struje. Na taj način obezbedićemo punu energetsku bezbednost. Imaćemo toplu zimu, neće biti isključenja kakvih će biti u drugim evropskim zemljama. Nismo poleteli da uništimo Kolubaru i Kostolcu, i zahvaljujući tome sada imamo struju - kaže Vučić.

"Srbi, budite jedinstveni, borite se za svoja prava"

Na pitanje novinara šta bi poručio Srbima na KiM uoči izbora, Vučić je poručio Srbima da budu jedinstveni, da izađu na izbore, da se bore za svoja prava i zemlju, da budu institucionalno zastupljeni i da budu uz svoj narod.

Nemamo izbora, moramo da opstanemo.

Kada je reč o novim jednostranim potezima Prištine, Vučić kaže da se nadaju da će nam naneti veliku ekonomsku štetu.

- Time pokazuju nervozu zbog Jarinja i Brnjaka. Misle "evo imam ja još nešto da ti pljunem pod prozor", ali dobro. Već su primenjivali takve mere, samo ne znam kod koga je to moglo da naiđe na oduševljenje. Ne razumem zašto to rade, ali ako mislite da treba da očekujemo pomoć ili sažaljenje međunarodne zajednice, ne treba. Siti su svih nas na Balkanu, a po difoltu su na njihovoj strani - kaže Vučić.

"Prisluškivali me 1.882 puta"

Na pitanje o Nebojši Stefanoviću i njegovom odnosu sa Vladimirom Đukanovićem, kaže da mu ne pada na pamet da to komentariše, a da je danas razgovarao sa Stefanovićem.

- Ne moraju svi članovi da imaju iste ideološke stavove. Zato i radimo na programu koji će naći zajedničke imenitelje. Postoje ljudi koji misle različito, to se zove demokratski odnosi unutar stranke. Nismo mi kao ona stranka iz koje je nastalo njih 17. Nisu mogli očima da se gledaju, razjedinili su se, a sada nijedna nema politiku - kaže Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić kaže da je neko hteo da uvuče njegovog brata u slučaj Predraga Koluvije, ali da je na to navikao.

- Godinama se pravi kampanja, mene nezakonito prisluškuju 1.882 puta, nazivaju mi sina kriminalcem, kriminalizuju mi celu porodicu, navode sa kojim sam sve ženama bio, čak i sa muškarcima... Razaraju sve i dovode me u poziciju da se sklonim. I to je ok, nemam problem sa tim, ali pre toga imamo neka posla da obavimo i da ispitamo šta je istina - kaže Vučić i dodaje:

Dokazano je da nije bubreg mog brata napao pendrek, već obrnuto. Sada je presuđeno da nije bilo kontakta između mog brata i Koluvije. Demantujemo jednu po jednu laž, a kroz šta prolazimo za to vreme, to mnoge nije briga. Pokazaće i nadležni šta je istina u celom slučaju Koluvija.

Na pitanje zašto su Hrkalovićeva, Milenković i Mitić odbili poligraf treći put pozvani na poligraf, Vučić kaže da je neko posumnjao da su prva dva puta znali pitanje. Zato su ih pozvali opet.

- Ti što su ih pozvali su izgleda bili u pravu.

Nabavljeni novi korona lekovi čija doza košta 4.000-5.000 dolara

Kada je reč o koronavirusu, Vučić kaže da je napadnut u tajkunskim medijima jer uvozi lekove koji nisu odobreni.

- Da sam čekao da se odobre vakcine, pitanje je da li bismo ih imali. Moramo brzo da izlazimo iz kovid režima jer hiljade ljudi čeka na operacije. Ubrzavamo dolazak najvažnijih lekova. Pregovaramo sa Fajzerom za pilulu koji daje 50 odsto zaštite, kao i sa lekom koji je mnogo uspešniji. Pilula košta 600 dolara, dobili smo popust, pa košta nešto više od 400 - kaže Vučić i dodaje:

Pojavio se još jedan lek koji se daje poput infuzije. On se već daje u Kanadi, Australiji i delovima SAD. Naša agencija mora to da pogleda, a dobili smo određene količine na poklon od jednog državnika.

Ističe da se bori da bi se spasilo što više života i da bi se smanjio broj zaraženih.

- Borim se da dobijemo ono što je najbolje u svetu! Kada su lekovi u pitanju mi smo uvek u prvih pet ili 10 u svetu - rekao je predsednik.