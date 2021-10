KESAR: GAZDA MAFIJAŠKO - TAJKUNSKOG KARTELA DRAGAN ĐILAS SIPA KLEVETE

Gazda mafijaško - tajkunskog kartela Dragan Đilas sipa klevete kako bi se sakrile sve njegove mafijaške malverzacije. Vlasnik Multikom grupe i brojnih računa po belom svetu na kojima se nalazi 68 miliona evra pokušao je da sakrije istinu o sebi, rekao je narodni poslanik Dejan Kesar.

"Kao i istinu na koji nacin i koliko plaća tajkunske poslušnike da rade za njegovu prljavu fabriku dokazanih laži. Baš ta fabrika laži, iz koje zlikovac pokušava da diskredituje Aleksandra Vučića, se direktno finansira od 619 miliona evra, koje je bivši kradonačelnik ukrao od građana Srbije, a da nije ni trepnuo. Dokazano je da žuti tajkun Dragan Đilas danas u šaci drži novinare, nevladine organizacije, PR i marketinške organizacije, portale i medije, a sve to plaća lažnim pozajmicama sa računa svoje naširoko poznate Multikom grupe. I ništa čudno što su te pozajmice fiktivne, jer se iza njih krije pokvarena namera Dragana Đilasa da na taj način, preko svojih plaćenih pudlica, besomučno napada Aleksandra Vučića i njegovu porodicu", rekao je Kesar.

Kako kaže, umesto tih bednih napada koji se ponavljaju iz dana u dan bolje bi bilo da nam objasni kako je uspeo da od perača prozora i propalog preduzetnika iz Češke dođe do toga da danas ima 25 miliona evra samo u nekretninama.

"Kako je moguće da njegov brat ima preko 30 nekretnina širom Srbije, u vrednosti koja se meri milionima evra. Da li je koristio funkciju gradonačelnika da bi se njegov brat i on enormno obogatili? Saziva konferencije, kuka i plače jer ne sme da demantuje, a ne ume da objasni od čega danas plaća Mariniku Tepić, Nikezića, Bjelića i ostale žeton uposlenike u njegovoj Multikom grupi. Nervoza žutog tajkuna je svakim danom sve veća, jer se klupko laži odmotava brže nego što je očekivao i bliži se trenutak kada će on i njegove pudlice morati da odgovaraju pred pravosudnim organima svoje zemlje. Mora da odgovara svako ko je ukradeni novac koristio kako bi svakodnevno iznosio laži na račun Aleksandra Vučića, a sa jedinim jedinim i osnovim ciljem da se dokopa vlasti, kako bi nastavio da krade. Ali to građani neće dozvoliti. Građani vrlo dobro znaju ko je Srbiju i Beograd razorio i uništio u doba žutih lopova i ko je novac građana Srbije stavljao u svoje džepove i pohranjivao ih po Mauricijusu, Hong Kongu, Švajcarskoj", rekao je Kesar, i dodao:

"Znaju ljudi vrlo dobro da je Dragan Đilas zadužio grad Beograd za milijardu i dvesta miliona evra, da danas plaća kojekave analitačare i novinare čiji je jedini posao da hvale njegovo veličanstvo Dragana Đilasa. A isto tako, na žalost tajkuna, vrlo dobro znaju da se Aleksandar Vučić bori za Srbiju, a ne za svoj džep. Zato je podrška Aleksandru Vučiću iz dana u dan sve veća i ne postoje te laži gramzivog tajkuna Đilasa i njegovih propalih megafona koje će to moći da promene. Aleksandar Vučić je promenio Srbiju. Nikad više u mračnu prošlost neće moći da je vrati jedan Đilas, koji je odavno zaslužio da svoje ekskluzivne stanove zameni jednom malom sobom. Onom u Centralnom zatvoru.

