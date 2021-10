VUČEVIĆ: Iz istog centra naređeno da se prisluškuje predsednik Vučić, prati njegov brat, ucenjuje Koluvija, po čijem nalogu!

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević je govoreći o aktuelnoj političkoj sistuaciju, ali i aferi Jovanovica i pokušaju diskreditovanja predsednika Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja, izjavio da je, kao i najveći deo javnosti, takve vesti primio s brigom i nevericom ali i s dozom razočaranja što nam se takve stvari dešavaju.

Vučević je gostujući na kanalu Info 24, povodom najnovojih informacija u aferi Jovanica, rekao da kao čovek mora da ostane zagledan duboko sa sobom kako je moguće da neko tako zlopotrebljava sistem.

- Još 2019. sam pokrenuo to pitanje politički, a zatim kasnije i pravnički krivičnom prijom kojom bi se ispitali svi navodi. Zato su me tada i napali zbog krivične prijave jer su shvatili šta smo hteli da uradimo. A, hteli su da predstave kao jedan cirkuski potez. Moj cilj je bio da na pravnički način celu stvar isteramo na čistac, da cela stvar dobije pravni okvir, a ne da se medijski presuđuje. Ta krivična prijava je naterala tužilaštvo da ispita te navode koji su i utvrdili da Andrej i Aleksandar Vučić nemaju nikave veze sa Jovanicom i Koluvijom. Pritom tu je još jedan pravni nonsens da oni koji su bili protiv krivične prijave podneli dopunu iste. Dobro je da smo u toj prvoj interakciji uspeli sa da pokrenemo tužilaštvo, da se ne svede sve na medijske spekulacije. Utvrđeno je tehnološkom proverom da nema nikakve komunikacije između Koluvije i Andreja Vučića. Ta lažna priča je potpuno raskrinkana – naglasio je Vučević i dodao:

Ali u isto vreme kad i slučaj Jovanovica, dešava nam se afera prisluškivanje i klan Belivuk i nesporno je da putevi vode ka istom centru. Sada kada Koluvija izlazi iz pritvora dešava se ono što je provejavalo da je Koluvija ucenjivan, pritiskan, ohrabrivan da u priču uvuče Andreja Vučića, pa tako i predsednika Vučića. Da je njemu savetovano iz kabineta ministra policije, i to dok je u pritvoru, a ne na slobodi. Koluviju niko ne abolira, prema njemu se vodi postupak koji se vodi, ali čekajte da vidimo ko je Koluviju terao da optuži brata predsednika. Da li su isti ljudi materijal dali i ovom nesrećnom Aleksiću. Meni deluje da je to ista ruka pisala i ponudu da optuži Andreja čitaj Aleksandra i ona koja je pisala sinopsis za Alekisćevu konferenciju, a ta ruka je, siguran sam, iz sistema vlasti – smatra Vučević.

Svi putevi vode ka istom centru, ali riba smrdi od glave

Na konkretno pitanje da kroz sve ove afere provejava ime Nebojše Stefanovića, Dijane Hrkalović, pa sad i direktora policije Rebića odgovara da je prirodno da pada sumnja, jer to potiče iz vašeg najbližeg oruženja i to traje u kontinuitetu i to nije jedan usamljeni slučaj.

- S druge strane, imate kriminalni klan Belivuk koji postaje potpuno dominatan i koji u neki segmentima se ponaša da je deo sistema vlasti. U javnosti se stiče utisak da su nedodirljivi, a tu je i pokrivalica FK Partizan i opet sve to vodi ka delu ministrastva MUP. Dobra stvar je što je minisar Stefanović rekao da je će ići na poligraf za razliku od Dijane Hrkalović – kaže.

Promene na bolje u MUP od kada je na čelu ministar Vulin

Što se tiče odgovornosti Nebojše Stefanoviča, Vučević objašnjava da tu ima više aspekata odgovornosti.

- Najteži je deo koji se tiče pravne odgovornosti koja u ovom trenutku na nekom dalekom štapu. Ne prizivam je i ne prejudiciram je ali postoji politička i ona koja je najjasnija, a to je morlana odgovornost. On je neko ko je jedan od najbližih saradnika Aleksandra Vučića ko je od njega dobio ogromno poverenje, koji je imao resor koji je morao da brine o svim građanima Srbije pa i predsedniku. A kakva se poruka ako se priluškuje predsednik Srbije i ako se prati brata predsedbika... Svi ovi događaji su stavljeni pod jednim kišobranom, ali pitanje čiji je kišobran. Činjenica je da su promene i sprečavanje počelo je od dolaska u MUP ministra Vulina. Riba smrdi od glave. Nesumnjivo je da je kabinetski deo opozicionih tajkunskih medija od dela MUP dobijao informacije. Čitao sa, te matertijale to je policijski rukopis, bio sam 12 godina advokat zanm da prepoznam... – naglasio je.

Naprednjaci se suočavaju sa problemima, nek stavljaju stvari pod tepih

Vučević na pitanje koliko ljudi u SNS istinski pruža podršku predsedniku Vučićiu kaže da je činjenica da se svi bore istom jačinom.

- Ponosan sam što SNS ima snage da otvoreno priča i što ne guramo stvari pod tepih. I da smo sa svim manama bolji od drugih, naročito onih političkih snaga koje su vladale deceniju. Pred nama je Kongres gde će se birati novo rukovodstvo. S druge strane, dolaze nove generacije, ne mozete 13 giodina nikoga da ne menjate. Niko ne može da ima iskustvo ako mu ne date šansu. Očekujem da ćemo izabrati nove lidere, ostaje da li da biramo predsednika stranke na kongresu ili da stranka bira predsenika stranke po završetku predsedmičkih izbora.

Vučića za predsedničkog kandidata, to je naša moralna obaveza

Moj stav je da predsednik Vučić bude što pre i zvanični kandidat SNS za šefa države.

- To je naša moralna obaveza prema istinskoj i pristojnoj Srbiji. Mi boljeg kandidata nemamo. To ne govorim da bi se dodvorio Aleksandru Vučiću ili da ko papagaji naučimo i ponavljamo tekst napamet , već je to suštinski tako. Srbija nema boljeg kandidata i to treba jasno i glasno da kažemo.

Dvostruki aršini opozicije, ista matrica kao u vreme fašizma

Što se tiče opozicije Vučević je mišljenja da deo opozicije ima dvostruke aršine, jer s jedne strane, relativizuje postupak sina Borisalava Novakovića, a s druge strane Danilo Vučić se napada konstantno pa čak i u paradoksalnoj situaciji kada se slika sa kuvarima. Zašto to radi sin Bore Novakovića, u dva noću razbija prostorije mesnog odbora SNS? Zato što raste u okruženju gde se propagira nasilje. Njegov otac agituje da mi svi završimo na respiratoru kada se otvara kovid bolnica, njegov otac se tuče s policijom, upada sa Jeremićem u Predsedništvo...Njihova agresija proizliazi iz tog kukavičluka. Oni prave zamenu teza jer je njegov otac progonjen i da je video plakate sa njegovim likom. Pa šta da radi Danilo Vučić? Da baci nukelarnu bombu?!, Pa i moji plakati koje je lično postavljao Bora Novaković polepljeni su po gradu. Ali ja moju decu ne učim da bilo koga mrze i napadaju. Ovo što radi deo opozicije je ista matrica kao u vreme fašizma. Ne samo relativizaciju vandalskog čina nego i pravdanje. S druge strane, Danilo Vučić je mlad čovek koji je deset godina pod jednom garažnom paljbom optužbi, praćenja, slikanja. Deset godina je porodica Vučić je doživljava golgotu. Možete da se saosećate, imate empatiju, ali ne može da shvatite ako to lično ne doživite. Oni proživljavaju jedan emotivni porodični pakao. I to se se radi smisleno.

Nije Čanak sinonim za politiku u Vojvodini

Na pitanje da prokomonteriše potez Nenada Čanka s kojim su u koaliciji u gradu a koji je dao otvorenu podršku Milu Đukanoviću odgovara:

Mi Srbi u Vojvodini nikada nećemo razumeti zašto je Nenad Čanak sinonim za politiku u Pokrajini. SNS je na prošlim izborima dobila preko pola miliona glasova. Aposlutno smo dominantna politička stranka. SNS je uzela stranku Nenada Čanka da u Novom Sadu brine o vodovodu i kanalizaciji, a ne da širi barjake. Da bilo me je sramota što je bio na Cetinju, ali on je tamo predstavljao sebe. I nemojte mu davati na značaju da je predstavnik Vojvodine – zaključio je Vučević.