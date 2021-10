VUČIĆ: Ponosan sam na izuzetno dobre odnose sa Rusijom! Srećom pa smo izdržali sve pritiske, Srbija će imati NAJPOVOLJNIJU CENU GASA U EVROPI!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovim, koji je neposredno pre sastanka stigao u Srbiju.

Predsednik se zahvalio Lavrovu što je došao u Beograd i na podršci koju daju Srbiji u zaštiti njenog integriteta.

- Ja sam mnogo ponosan što mogu da kažem da imamo izuzetno dobre odnose sa Rusijom i za razliku od mnogih drugih koji se stide da to kažu, ja to ne krijem i sa posebnim ponosom to izgovaram - rekao je Vučić.

Kako kaže, zadovoljan je razvojem bilateralnih odnosa, dodaje da smo do sada imali podršku Rusije u svim svetskim institucijama i ističe da se nada da će to tako biti i u buduće.

- Zahvalio sam se i Putinu na mnogim angažmanima po pitanju Srbije, i izrazio sam želju da se sretnemo do kraja godine - rekao je Vučić.

Kako je rekao, večerašnji razgovor je bio jedan od najiskrenijih do sada.

- Rusi su nam pomogli i u kovid krizi, učinivši da se naš narod oseća sigurnije i mi nećemo tu pomoć zaboraviti. Veoma smo zahvalni na podršci našem suverenitetu i teritorijalnom integritetu - rekao je Vučić.

Dodaje da je upoznao Lavrova sa objektivnim strahovima i rekao da je dobio i važne savete na različite teme.

- Srbija će ostati vojno neutralna zemlja i razvijaće se kao takva. Razvijaćemo naše odbrambene kapacitete, kako bi odbili od bilo kakve namere one koji bi tu odbranu da ugroze - rekao je Vučić.

Kako kaže, posebno je zahvalan na obezbeđivanju energetske bezbednosti naše zemlje.

- Zahvalni smo da odličnom poslu koje obavlja i ruska železnica, kao i celokupnog života u Srbiji koji će ona olakšati - rekao je Vučić i rekao da i to pokazuje koliko toga mogu zajedno da urade.

Kako kaže, zahvalan je i na Naftnoj industriji Srbije na pomoći i ukupnoj privrednoj aktivnosti.

Sergej Lavrov je rekao da je preneo Vučiću najdublje pozdrave od strane predsednika Putina.

- Dogovorićemo se kada će se sastanak dva predsednika održati. Imamo poverljiv dijalog, na svim nivoima. To je potvrda našeg strateškog partnerstva - rekao je Lavrov.

Vučić je rekao da se ni o čemu više ne govori u svetu osim o energetici i dodaje da su za budućnost sveta najbitije energetika, voda i hrana.

- Postoji pet razloga zbog kojih imamo krizu u svetu i Evropi. Prvi je zbog toga što su uvedene posebne takse na energiju koja nije proizvedena iz obnovljivih izvora. Drugo, već je kraj druge godine od kada imamo koronavirus i sve zemlje su se suočile sa veliki problemima u privrednoj aktivnosti i izvukle su iz skladišta najjeftiniji gas i nisu obnavljali svoja skladišta. Treće, nisu sklapale dugoročne ugovore, i dalje, niko neće da prizna grešku što su zatvarali rudnike uglja - rekao je Vučić.

Dodao je da ne može da se balansira električnom energijom ukoliko nemate ugalj.

- Neće se rešiti ništa od sebe, imaćemo krizu narednih šest meseci, a plašim se da će trajati i naredne dve godine. To se ne odnosi preterano na Srbiju i na tome sam zahvalan našim rusim prijateljima. Uticaće, ali manje nego da druge. Zamolio sam ih da imamo najpovoljniju cenu u Evropi - rekao je Vučić.

Kako kaže, kriza je veća nego što narod misli, i u celoj Evropi rastu cene svega.

- Srećom pa smo imali hrabrosti da uradimo gasovod. Da nismo uradili sa ruskom stranom gasovod, danas ne znam šta bi radili. I to kažem kao neko ko je odgovoran. Mene interesuje da moj narod ima i struju i gas, i srećan sam što smo izdržali sve pritiske i sve što smo uradili - rekao je Vučić.

Istakao je da će se graditi novi pogoni i za obnovljive izvore, ali i ugalj i sve ono što drži stabilnost i život ove zemlje.

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov stigao je večeras u Beograd, u koji dolazi kao gost skupa u čast osnivanja Pokreta nesvrstanih, budući da Rusija od jula ove godine ima status zemlje posmatrača, kao i Srbija.

Lavrov se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Vučić i Lavrov su razgovarali o daljem razvoju bilateralnih odnose dve zemalje, o stanju u našem regionu, a naročito je u središtu pažnje bila burna situacija na Kosovu i Metohiji, poslije napetosti koju je izazvala vlast Aljbina Kurtija šaljući specijalce ROSU na administrativne prelaze na severu srpske pokrajine.

Autor: