U studiju TV Pink su Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Informer", Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa i Dragoslav Bokan, reditelj.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Bajatović je istakao da je intervencija morala da se izvrši i da nije bilo izbora.

- Mi smo morali da izvršimo intervenciju. Cureo je gas, i moralo je da se sanira. Mi prosto nismo imali izbori. Ne biram ja, bira onaj aparat koji njuška koliko gasa curi. Da li smo mogli ranije, to je sada pitanje. Neka se niko ne ljuti, bolje da su malo sačekali, ali bitno da niko nije stradao.

On je istakao da razume i narod koji se bunio, ali da prosto intervencija mora da se uradi.

- Ja potpuno razumem sve. Nekoliko slučaja je bilo ove godine da je gas ušao u kanalizaicju, ali ukoliko se stvore uslovi da mora da se radi intervencija, onda mora da se radi. Sada je sve regulisano i rešeno. Grejanja će biti.

Bokan je, komentarišući Pandorine papire, rekao da kada dobijemo spisak svih mogućih svetskih državnika, osim američkih, onda, dodaje, čitavu priču moramo da gledamo kao nešto u šta se mora posumnjati.

- Tek ćemo da vidimo kakav je to projekat, na šta se cilja i zbog čega je projektovan - rekao je Bokan

Vučićević je rekao da kada imate jednu aferu koju svi demantuju, i kada uzmete činjenicu da je lansirana tri dana pred izbore u Češkoj i da je glavni junak Babiš, koji smeta mnogima u EU, stvari postaju jasne.

PREDLOG BROJ 1 - Jovanjica

Vučićević je rekao da će istina morati da se utvrdi, imamo vrlo konkretne optužbe i tvrdnje koje moraju da se ispitaju do kraja.

- Imamo ozbiljne informacije iz ozbiljnih kredibilnih izvora - rekao je Vučićević.

On je rekao da je istina mora da se utvrdi i da se gurne pod tepih. Kako kaže, kada je letos Belivuk u pokušaju da se odbrani i izgovarao neverovatne laži, tražili su hitnu ostavku Vučića, a sada smatraju da ne treba ispitati neke druge iskaze.

- Zašto Kuluvija ne bi mogao da kaže to što govori? On tačno govori na kom mestu je bio, i ko je bio, kao i šta su mu rekli. To sve treba ispitati - rekao je Vučićević.

Pitao je zašto direktor policije uopšte dovodi u pitanje da li ovo treba ispitati. Dodaje da mu je njegovo ponašanje veoma sumnjivo.

- Sve o čemu Kuluvija priča moguće je proveriti. Po zakonu uviđaj mora da bude i video i foto dokumentovan. Istraga mora da se sprovede i istina može da se utvrdi - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da ne brani Kuluviju i da mu ne pada na pamet da se petlja u taj slučaj, ali da sve mora da se ispita.

Bajatović je rekao da je predsednik republike institucija i da se on po zakonu štiti. Dodaje da su po zakonu morali da obaveste predsednika republike da je prisluškivan.

- Jel treba Srbiji sada politička nestabilnost. Šta bi to značilo? Smanjenje investicija, smanjenje radnih mesta... Da li je normalno da u policiji dobijete paralelnu strukturu povezanu sa kriminalcima? - rekao je Bajatović.

Dodaje da se u zemlji veličine kao što je Srbija, sigurno da se ništa ne dešava bez uticaja stranog faktora.

- Moguće je da je neko iskonstruisao zaveru i nadam se da će državni organi to da raspetljaju, ali je očigledno bio cilj da se pojedinci priključenjem teških zločinaca tom slučaju, dobiju problemi u Srbiji, ne samo da Vučić da ostavku, već da budemo u kompletnom problemu - rekao je Bajatović, i dodao da nekome smeta što Srbija jača i što se razvija.

Bokan je rekao da ne možete da branite Srbiju ako ljudi sumnjaju u vrh vojske i policije, i ako im smeta neki političar.

- Ljudi moraju da shvate da njihov život ne zavisi od toga ko je čega vlasnik - rekao je Bokan.

- Srbi moraju da steknu državotvornu svest - rekao je Bokan.

Vučićević je rekao da može da garantuje da predsednik Vučić nema tajne račune.

- Neki ljudi misle da sam lud, ali to je čudan čovek, ja ne znam za takvog. Njega čične pare ne zanimaju, dok Đilas, krećući se u krugu svoje pokvarenosti, misli da svi imaju račune kao on - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da su Veritas papiri istiniti. Dodaje da je sada više do 48 sati kako su oni objavljeni. Dodaje da do sada niko nije demantovao ni jednu jedinu činjenicu.

- Vrlo je neobično da političar i oni koji tvrde da su političari, a zapravo su tajkuni, svojim parama plaćaju određene medije - rekao je Vučićević.

Kako kaže, našli su samo jednu firmu u sistemun svih tih firmi koja je vratila pare.

- Ovi drugi, prema dostupnim podacima nisu vratili ni jedan jedini dinar - rekao je Vučićević.

On je istakao imena političara i "eksperata" koji su zaposleni kod Dragana Đilasa za velike pare.

Frima Multikom je poslovala sa minimalnim gubitkom. To su naše pare, kaže, pare građana Srbije.

- Da je toliko sposoban, znamo po tome kakvi su mu bili prihodi pre nego što je ušao u politiku i kakvi su nakon toga - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da za razliku od Pandora papira ovde niko ništa nije demantovao i svaki podatak je istinit.

- Svi su ovi podaci javno dostupni. Ovo je naporan rad, ali mora se doći do ovoga da se sazna kako funkcioniše para mafijaška hobotnica koja otima pare građana Srbije rekao je Vučićević.

