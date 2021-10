Predlog Predsednika PUPS-a Milana Krkobabića koji je predložio promenu švajcarske formule za penzije dovešće do bržeg rasta penzija, a procenat rasta biće blizu procenta povećanja plata.

Krkobabićevu nameru, da penzije prate rast zarada, podržao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je to rekao na sednici GO PUPS-a.

Krkobabić je to okarakterisao kao najlepša vest za oko 1,7 miliona penzionera u Srbije.

Promena švajcarske formule koju je predložio Krkobabić pomoćiće ovoj višemilionskoj populaciji.

Uvođenje švajcarske formule u trenutku kada je ona kod nas počela da se primenjuje, značio je bitan iskorak jer je time isključena arbitrarnost, odnosno situacija da to koliko će penzije rasti zavisi od volje bilo kog pojedinca.

Trenutnim usklađivanjem penzije zaostaju za zaradama, ali Krkobabićevim predlogom da se penzije ubuduće usklađuju po tzv. švajcarskom modelu plus plus, znatno bi se povećala primanja penzionera.

Dosadašnja švajcarska formula ima značajne manjkavosti, na koje je Krkobabić upozoravao, jer se ona najviše ogleda u tome što su penzije ekonomska kategorija i mogu da se usklađuju samo sa onim iz čega su izvedene, dakle zaradama.

Krkobabić je upozoravao da penzija ne može da se stavlja u kontekst inflacije i da je to kontekst kjnigovođa koji su dobro plaćeni da pričaju takve priče. Upravo to što kretanje penzija podjednako zavisi od kretanja plata i inflacije dovelo je do njihovog zaostajanja za platama, pa je udeo prosečne penzije u prosečnoj zaradi pao, a padaće i dalje ukoliko se ne bude došlo do promene švajcarske formule.

Za početak valja odrediti graničnu liniju do koje penzije mogu padati u odnosu na plate. Promenom švajcarske formule došlo bi do znatnog povećanja penzija.

Jedne od manjkavosti trenutne švajcarske formule jesu i te što se povećava razlika između najmanjih i najviših penzija. Manjkavost je i ta što se se za izračunavanje penzija za narednu godinu uzima aktuelni mesec. A pravi se sve veća razlika između penzija i plata.

Koliko je po indeksaciju penzija loš udeo troškova života u švajcarskoj formuli pokazuje to što je u trenutku poslednjeg usklađivanja, rast plata iznosio 10,6 odsto dok su primanja najstarijih povećana za samo 5,9 procenata.

Rešenje bi, koje je predložio Krkobabić i PUPS, bilo u tome da udeo kretanja zarada u formuli za indeksaciju penzija bude veći i da se sa sadašnjih 50 odsto, poveća do 100 procenata.

Da ovo nisu samo prazna predizborna obećanja, potvrdio je u više navrata i sam predsednik Vučić, rekavši "da će se truditi da ubuduće povećanje penzija prati rast plata".

- Shvatio sam ključni zahtev predsednika PUPS-a Milana Krkobabića, a to je da penzije prate plate. Nisam siguran da će sa 100 odsto to moći da bude tako, ali imate moje obećanje da će se truditi - rekao je nedavno predsednik.

Prema informacijama, PUPS će predložiti i izmenu PIO fonda.