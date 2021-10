MINISTAR KRKOBABIĆ OBRADOVAO MLADE KOJI HOĆE NA SELO: Biće još para za kupovinu seoskih kuća!

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas da će u rebalansu republičkog budžeta biti predvidjena nova sredstva koja će u vidu bespovratne pomoći za kupovinu kuća na selu poljoprivrednicima i drugim građanima koji su odlučili da napuste gradove i učestvuju u tom programu.

Krkobabić je izjavio da bračni parovi do 45 godina mogu računati na bespovratna sredstva do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za kupovinu kuća na teritoriji cele Srbije, u ruralnim područjima.

On je precizirao da je uslov za one koji takve kuće žele da prodaju, da u njima niko ne živi i da su useljive.

Ministar Krkobabić je istakao da, prema zvaničnim podacima, u Srbiji ima "250.000 mladića do 45 godina koji su neoženjeni i 100.000 neudatih devojaka do 45 godina", zbog čega je odlučeno da to bude starosna granica.

Uredba o utvrdjivanju Programa dodele bespovratnih finansijskih sredstava na teritoriji Srbije za 2021. godinu, koju je donela Vlada i po kojoj je 28. juna raspisan javni poziv, predvidja ukupno 500 miliona dinara za ove namene.