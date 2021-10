'POTPISANI SU VAŽNI SPORAZUMI U OBLASTI NAMENSKE INDUSTRIJE'! Miloradović ukazao na međunarodni značaj sajma naoružanja i vojne opreme 'Partner 2021'

Nenad Miloradović, pomoćnik ministar odbrane za materijalne resurse, rekao je za Pink da je deseti jubilarni Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme ''Partner 2021'' na kome je predstavljeno 132 izlagača i 36 kompanija iz 16 država sveta pokazatelj uspeha srpske namenske industrije.

- Ovogodišnji sajam je premašio sve prethodne sajmove po mnogo čemu, pre svega po po broju noviteta i broju premijera. Ono što je nekako, pored svog tog naoružanja možda prošlo nezapaženo je činjenica da raste interesovanje za saradnju sa Srbijom kada su u pitanju kupci naše namenske industrije - kaže Miloradović.

On ističe da je zapažen porast broja država koji žele da ostvare i sačuvaju saradnju sa kompanijama naše namenske industrije na institucionalnom nivou.

- Osim predstavljanja naoružanja na sajmu je potpisano nekoliko sporazuma. Potpisan je volonterksi sporazum između Vlada Srbije i Azerbejdžana, potpisan je sporazum o saradnji u oblasti naoružanja i vojne industrije između nacionalnih direktora za naoružanje ministarstva odbrane Španije i Srbije. Zatim je potpisan sporazum o saradnji u oblasti naoružanja sa gigantom italijanske odbrambene industrije u prisustvu italijasnkog ministarstva odbrane - naveo je on.

Kako je ukazao, potpisani su regionalni sporazumi u oblastima saradnje u namenskoj industriji sa Slovenijom, Bugarskom.

- To su sve zemlje koje imaju ogromne projekte u oblastima obnavljanja odbrambene tehnologije. To nam govori da značaj Srbije u ovoj oblasti značajno raste - kaže on.

Miloradović se osvrnuo na to da vojno-tehnički prozvodi Srbije postaju znatno napredniji u odnosu na prethodne godine.

- Dobili smo pohvale. To je pokazatelj pozitivnog efekta razvoja sprske namenske industrije koji je ostavila na mnogo veće svetske igrače. Mi spadamo u malu grupu evropskih zemalja koja je iznad svoje kategorije - zaključio je on.