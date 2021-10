GRENEL ŽESTOKO OSUDIO AKCIJU ROSU: Ovo je kršenje Briselskog sporazuma, BAJDEN NE SME DA ĆUTI

Izaslanik bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel oglasio se povodom današnjih incidenata u Severnoj Mitrovici i Zvečanu.

- Briselski sporazum je jasan i treba ga se pridržavati - ovo ga krši. Političke manipulacije nekih u Prištini pred lokalne izbore na Kosovu u nedelju moraju prestati. Ovo je opasno i bezobzirno. Džo Bajden takođe ne sme da ćuti o ovoj situaciji - napisao je Grenel na svom Tviter nalogu.

The Brussels Agreement is clear & should be followed - this is a violation of it.



The political manipulations by some in Pristina before Sunday’s local elections in Kosovo must stop. This is dangerous & reckless.



Joe Biden must also not be silent on this situation. https://t.co/Tpvxbpux0U