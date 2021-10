'PREDAJA NIJE OPCIJA' Vučić: Mi želimo da pošaljemo poruku mira i saradnje u regionu, borićemo se za SRPSKI NAROD

Predsednik Srbije Aleksanda rVučić obišao je danas fabriku 'Brose' u Pančevu nakon čega se obratio građanima.

- Ovo je verovatno do sada najbolja fabrika, ikada. Sa najvišim platama, sa 41 odsto ljudi sa visokom stručnom spremom. Biće 1.100 radnika. 41 odsto inženjeri, biće najviše iz Pančeva. Stvarno neverovatno, ogromna investicija, 180 miliona evra - rekao je Vučić.

- Neverovatno! Stvarno je nadrealno. Prosečna plata ovde je višestruko veća nego od prosečne plate u Srbiji. Ne za 10, 20 odsto, nego više. Ljudi neverovatno rade. To je za Pančevo, za Banat, za celu Srbiju fantastična stvar. Ovo je za sada, da nekoga ne uvredimo, jedna od njaboljih fabrika koje smo doveli u Srbiju - rekao je Vučić.

KOMPANIJA 'BROSE' Kompanija Brose izgradila je fabriku automobilskih delova, u kojoj 1.100 radnika ima primanja čak 1.700 evra.Kompanija "Brose" investirala je 180 miliona evra u Srbiju. "Brose" u novom pogonu proizvodi električne motore za automobile, upravljače, pumpe za ulje i motore ventilatora za hlađenje.

Predsednik je istakao da će Pančevo tek da oživi.

- Mi sada moramo da završavamo i taj četvrti i peti sektor, od Bubanj potokoka, preko Vinče, do Pančeva. Tada smo spojili sve auto-puteve prema Zagrebu, Subotici, Budimpešti, prema Nišu. Totalno druga zemlja, ne samo drugi grad, ali je ovo za Pančevo važno. Pančevo je kao neko neverovatno mesto, sve cene će da skaču i rastu zbog blizine Beograda. Kada se izgradi obilaznica to će biti mesto kao u raju - rekao je Vučić.

Poželeo bih doborodošlicu predsedniku Vučiću, svim gostima, našem izvršnom direktoru. Jako sam srećan i ponosan da ovde i sada za ovako kratko vreme, za samo 24 meseca, da kaže da smo uspeli da realizujemo veliki posao. Moram da se zahvalim svima, veliko hvala Vladi Srbije - rekao je izvršni direktor kompanije gospodin Šprangle

- Dragi prijatelji, poštovani radnici, ponosan sam što sam danas ovde. Prošle godine potpisali smo ugovor, ako se ne varam 6. marta 2020. godine smo postavili kamen temlejac. I evo nas ovde, ukupno će biti 1100 zaposlenih. Verujemo da će izvoz biti ogroman, velika stvar za Pančevo, Banat, Beograd, Novi Sad i druga mesta - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da mu se posebno dopalo to što je, kako kaže video naše ljude koji su puni energije, ambicije i da znaju da rade nešto važno i za svoju zemlju, svoje porodice i sebe.

- Mi smo kao država pomogli, nismo malo pomogli, i ponosan sam na tu pomoć i podršku. Znam da će ova fabrika doneti mnogo toga dobrog i Pančevu i Srbiji. Hoću da vama poštovani radnici, na kraju, poželim da dugo radite ovde, da se usavršavate, da napredujete i da budete zadovoljni. Da vi, vaša porodica, deca imate sigurnu budućnost - zaključio je Vučić.

Govoreći o Pančevu nekada, kada su bili katanci na fabrikama, i Pančevu danas kada se otvaraju fabrike, Vučić kaže kako je Pančevo grad u narastanju.

- Pančevo je grad u narastanju, Pančevo je grad koji će dobiti mnogo i koji će biti jedan od najuspešnijih mesta u Srbiji.

Vučić je u nastavku rekao i da ne zna ukakvim uslovima žive radnici iz Kine, ali da će to proveriti. Takođe je istakao i kako je to posao prijatelja iz Kine.

- Nisam stvarno proverio u kakvim uslovima žive kineski radnici, nisam predsednik Kine, niti planiram da budem. Proveriću, razgovaraću sa njima, to je posao za naše prijatelje iz Kine, ali sam siguran da ste vi sa N1 mnogo brinete o njihovim životnim uslovima, toliko ste dobri ljudi, da vam je strašno važno u kakvim uslovima oni rade

- Važno je da taj dogovor sa Rusima završimo, Pančevci su onda rešili dosta problema. U svakom slučaju Pančevo će biti jedno od najboljih mesta za život.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je u nastavku pričao o premijeru Kosova Aljbiju Kuritju i upadu na sever Kosova.

- Što se tiče Kurtija, zna on da ne govori istinu kada o tome priča i zna šta su mu bile stvarne namere. O tome ću sutra mnogo više da govorim - rekao je Vučić.

- Sutra ću takođe da govorim o ulozi svih njih i užasnom licemerju, tim lažima o borbi protiv kriminala i hapšenju zbog čokoladica, ispucanih stotinu metaka - naveo je Vučić.

- Nije im prvi put, to je treći put. To je nečija pamet smislila, nije to Kurti. Razne objave napišu moji saradnici na mrežama, ali sam ja sam napisao one rečenice: "Teško je čoveku da donese određenu odluku, lomite se nekada danima, nedeljama, mesecima, a kada donesete tu odluku, potpuno ste rasterećeni." Znate šta ste sve učinili, prvi put kada su to radili, drugi put kada su to radili, molio sam i objaljnjavao svima. Onda kada su im za tablice bila potrebna oklopna vozila, ćutali su i govorili da im je to dobro, pa su ponižavali Srbe - rekao je Vučić.

- Pa su onda juče hapsili čokoladice sa dugim cevima i oklopnim vozilima i nisam video cilj u nikakvim čokoladicama. Njima su bile cilj isključivo provokacije i napadi na Srbe. Sve je to bilo, kao i prošli put u Tačijevo vreme, pokriveno uvek šupljom pričom kojoj stranci nas ubeđuju: "Jeste, to je bobra protiv kriminala", hajde nemoj da lažete.

Vučić je rekao da mu je bitno da se očuva mir u regionu.

- Mi želimo da pošaljemo poruku mira i saradnje ljudima u BiH. Ništa ne tražim od njih, činjenica je da će poslo ovoga ljudi iz BiH moći da ulaze u Srbiju bez brige, nema tajnih optužnica, krivičnih prijava, jer smo ih prepustili nekim drugima. To je, mislim važna karika za region.

Vučić je pitao novinarku N1 i kakve veze ima njegova jučerašnaj reakcija, pošto su rekli: "Imajući u vidu šta piše u Briselskom sprazumu".

- Ja znam šta piše u Briselskom sporazumu. Šta piše? - pitao je Vučić.

- Dakle, na koji način Srbija može da pomogne tim ljudima? U slučaju da ponovo budu napadnuti i krenu da brane svoje porodice, to je pitanje - rekla je novinarka.

- Dobro, sada smo uspeli da ustanovimo draga Aleksandra da pojma nemate šta piše u Briselskom sporazumu. Sada ću vam odogovoriti na ovo pitanje. Ništa od toga ne piše u Briselskom sporazumu. To što oni izmišljaju i maju podršku zapada, oni nemaju pravo na vojsku. Bilo je poptuno jasno da nemaju pravo da dolaze na sever sa oklopnim vozilima bez saglasnosti 4 gradonačelnika i NATO - kaže Vučić.

Predsednik je rekao da svi koji žele mogu da pokušaju da urade sve što žele protiv Srbije.

- Sve što misle da mogu da urade protiv Srba, neka probaju, pa će da vide kakva je reakcija Srbije. Svi su dobro razumeli, nisam rekao ništa pod emocijalnim pritiskom, iako mi nije bilo lako da odgovaram ljudima koji su bili pod emocijalnim pritiskom - rekao je Vučić.

- Predaja nije opcija i nama ostaje da se borimo za svoj narod, a na nekim drugima je da razmisle hoće li da opravdaju divljanje na severu Kosova. Što se mene tiče, koliko god da je teško i u koliko god da smo u teškoj situaciji, mi ćemo zaštiti naš narod. Tačka! Kako? Nadam se da nečete morati da vidite - zaključio je Vučić.