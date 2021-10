Viola fon Kramon podržava akcije u kojima je ranjen Srbin, a druži se s fašistima?!

Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Viola fon Kramon kritikovala je izjavu predstavnika EU za spoljnu politiku Žosepa Borelja. Naime, Borelj je posle brutalne akcije ROSU pozvao da se hitno obustavi nasilje na Kosovu i Metohiju. Ta izjava, međutim, nije naišla na odobravanje Viole fon Kramon, koja je podržala akciju u kojoj je Srbin ranjen metkom u leđa i još se nalazi u životnoj opasnosti.

- Kritikujte zemlje u kojima se zakon ne primenjuje. EU bi trebalo da podrži zemlje koje se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije. Državne institucije koje rade svoj posao zaslužuju naše puno poštovanje. Dijalog uz posredovanje EU ne govori o svakodnevnim policijskim operacijama - napisala je Viola fon Kramon na Tviteru.

Međutim, u javnosti su se pojavili navodi po kojima se ova političarka povezuje sa simpatizerima fašističkih grupacija. To je tvrdio i Savet udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije, koji je poslao otvoreno pismo Evropskom parlamentu u kome su tražili pojašnjenje u vezi sa time kako je Viola fon Kramon evroposlanica.

- Kao vodeća organizacija nastala iz antifašističke borbe u zemlji u kojoj je stradalo stotine hiljada ljudi u Drugom svetskom ratu, prinuđeni smo da vam se obratimo i zamolimo za pojašnjenje. SUBNOR je organizacija koja je suosnivač Svetske federacije bivših boraca i Evropske organizacije antifašista. Naime, evroposlanica Viola fon Kramon je čest gost naše prestonice, što samo po sebi ne predstavlja nikakav problem. Naprotiv - stoji u pismu Subnora.

- Međutim, društvo poslanici čije vrednosti bi trebalo da budu pravda, slobodan, jednakost... prave članovi skinhed benda 'Cokule' - dodaje se u pismu.

Subnor je uz pismo i fotografije na kojima se vidi Viola fon Kramon sa jednim od članova tog pank benda, u čijim tekstovima se pominju vrlo oštri stihovi upućeni protiv Sjedinjenih Američkih Država i Roma: "Amerika, zemlja degenerika. Amerika ljubitelji šiptara. Silikonske sise i Šiptar Bob Dol, nabiјem ih sve na..."

Please criticize countries where #RuleOfLaw is not implemented. #EU should support countries fighting #OrganizedCrime & #corruption. State institutions doing their job deserve our full respect. #EU-facilitated Dialogue is not about daily police operations. https://t.co/ZooZNU01Nv