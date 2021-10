Relja Ognjenović: Za Đilasove političke plaćenike iznošenje laži predstavlja svakodnevnu radnu obavezu

Relja Ognjenović, član Beogradskog i Glavnog odbora SNS, poručio je danas da, "za Đilasove političke plaćenike, koji su željni bonusa svog gazde iznošenje laži predstavlja svakodnevnu radnu obavezu."

- Umesto da zasuču rukave u diplomatiji i pomognu u svestranoj borbi za Srbe na Kosovu i Metohiji, ujedinjena tajkunska ekipa Marinika, Aleksić i Milivojević, na čelu sa gazda Đilasom ovog puta imaju misiju da opsedaju javnu scenu ličnim interesima i klevetama. Za njih je Kosovo nezavisno a Srbi su genocidan narod. Nisu odgovorili na pitanja o brojnim računima svuda po svetu, ali su zato izbacili novinare sa konferncije - poručio je Ognjenović u saopštenju.

Ocenjuje da Đilasova konferencija za medije najbolje ilustruje na koji način on tretira novinare i kakva bi to sloboda medija i demokratija bili kada bi on bio na vlasti.

- Ali građani Srbije znaju za njihovu izopačenu misiju, pamte brojne afere i prevare i zato im neće pružiti drugu šansu. Jedina podrška koju u ovom momentu pružaju jeste borba koji predsednik Aleksandar Vučić vodi a to je da se istina istera na videlo i da se saopšti narodu kakva god ona bila. Taj ispit Đilas ne može da položi nikada - zaključuje Ognjenović.