VUČIĆ I BLINKEN RAZMENILI ČESTITKE: 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i američki državni sekretar Entoni Blinken čestitali su danas 140 godina od potpisivanja Trgovačkog ugovora i Konzularne konvencije između Srbije i SAD.

- Pre 140 godina Srbija i SAD su potpisale Trgovački ugovor i Konzularnu konvenciju, čime su zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. Vrednosti koje smo tada delili čvrsto nas vezuju i sada, nadahnjujući nas da radimo još bliže.

#OTD 140 years ago, Serbia and the United States signed a Commercial Treaty and a Consular Convention, thus officially establishing diplomatic relations. The values we shared then bind us firmly even now, inspiring us to work together even closer.

- Srećni smo što obeležavamo 140 godina diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije. Naša dva naroda imaju zajedničku istoriju bogatu prijateljstvom i dubokim kulturnim vezama. Radujemo se izgradnji još jačeg partnerstva u narednih 140 godina - napisao je Blinken.

We are happy to commemorate 140 years of diplomatic relations between the United States and Serbia. Our two nations have a shared history steeped in friendship and deep cultural ties. We look forward to building an even stronger partnership over the next 140 years.