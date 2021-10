ALJBIN KURTI KORISTI SUKOBE U MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI ZA SVOJU PRLJAVU POLITIKU? Sukob Londona, Vašingotna i Brisela razlog NOVE KOSOVSKE KRIZE! (VIDEO)

Zoran Milivojević, Miroslav Bjegović i Zoran Anđelković, saglasni su da ne postoji jedinstvo glavnih aktera Zapadnih sila za rešavanje krize na Kosmetu što lokali političi akteri na KiM koriste za samovolju.

Zoran Milivojević, diplomata u penziji, istakao je za Pink da se dešavnja na Kosmetu mogu obuzdati.

- To se može desiti ukoliko oni koji to mogu da učine i odluče da to urade. Sve što Kurti radi ne radi sam, bez obzira da li ga neko podržava ili propušta da reaguje, prema tome, nečinjenjem može nešto i da se podržava - rekao je Milivojević.

On je naveo da je uveren da Aljbin Kurti ne povlači poteze na svoju ruku, već da ima podršku određenih međunarodnih faktora.

Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednostoi EDUKON i stručnjak za terorizam i organizovani kriminal, rekao je za Pink da je mišljena da je scenario koji se događa na Kosmetu poznat.

- Britanci ovde imaju veliki uticaj, i njihova služba MI6 koja ima popriličan uticaj na destabilizaciju Balkana. Ipak, njihov uticaj je mnogo veći na situaciju u BiH i tu više daju sebi primat, a manje kada je u pitanju Kosovo i Metohija - rekao je on.

Kako on ističe, to je zbog toga što takozvanu državu Kosovo nisu stvorili Britanci već Amerikanci.

Zoran Anđelković, bivši predsednik Izvršnog veća za Kosovo i Metohiju, rekao je za Pink da misli da aktuelna situacija na Kosmetu nije nastala zajedničkom akcijom sila Zapada.

- Londonu je ovo čak i iz unutrašnjih i političkih razloga bitno. Njima je cij da pokažu nestabilnost i nemogućnost EU da rešava situiaciju na Starom kontinentu. Oni pred svojim biračima žele da pokažu da EU nije spremna da reši krize na Zapadnom Balkanu kako bi svojim građanima pokazali da je Bregzit koristan za građane Velike Britanije - navodi on.

Anđelković ukazuje na to da misli da je trenutna situacija više pitanje sukoba Brisela sa Londonom nego izostanka saradnje Brisela i Vašingtona.