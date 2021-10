'SNS MORA DA MENJA KADROVE, NEKA KRENU OD MENE' Lončar o promenama u stranci: 'Mnogi su predugo na funkcijama, umorili su se'

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ocenio je danas da u Srpskoj naprednoj stranci treba promeniti većinu starih kadrova koji su dugo na funkcijama i poručio da se krene od njega.

Gostujući na TV Pink on je rekao da je kod većine onih koji su duže na funkcijama došlo do zamora.

- Dovoljno sam dugo ministar, trebaju sveži ljudi i energija. To treba da važi za sve, posebno za one koji su više grešili i imamo o tome dokaze, rekao je on.

Ocenio je da SNS treba da raščisti sa onima koji su pomislili da su "bogom dani" za funkcije.

- Korona je promenila svet, pa u zdravstvu ništa više nije isto. Ako nemate ideju, viziju, zdravstvo će vam brzo biti na respiratoru, naveo je on kao primer