ŽIVOTIĆ: Stvarni razlog Kurtijevog napada na sever KiM je odustajanje Srpske liste od izbora, kako bi Albanci zavladali u svim opštinama (VIDEO)

Situacija nakon izbornog dana na KiM vratila se u normalno stanje. Građani razgovaraju i analiziraju jučerašnje rezultate, i opšte je mišljenje da je Srpska lista zasluženo odnela pobedu u 10 opština gde pretežno živi srpsko stanovništvo.

Razgovara se o tome šta će Kurti raditi nakon poraza samoopredeljenja, kao i to da je sinoć i u južnom i u severnom delu KiM bilo pucnjave iz vatrenog oružja.

U pitanju je bila proslava bez povređenih. Važno je to što se na severnom delu KiM tenzija smirila i splasla, gde građani osećaju olakšanje nakon nedavnih nemira.

Stručnjak za bezbednost dr Ilija Životić objašnjava da je u pitanju bilo nasumično pucanje, koje je izazvalo još veću paniku. On dodaje i da je stvarni razlog Kurtijevog napada bilo odustajanje Srpske liste od izbora, kako bi albanci vladali severom Kosova.

- Kada bi vam predsednici opština svuda bili Albanci, to bi povećalo isaljevanje Srba sa Kosova. Dokazano je da Rada Trajković i ostali nemaju "prođu" među Srbima na KiM - navodi Životić.

Životić dodaje da je Kurti neko ko sprovodi direktive iz inostranstva.

- Britanska specijalna jedinica nije slučajno ubačena u Italijanski kontigent. Italijanski kontigent je bar malo naklonjen Srbima i realnije posmatra stvari, on štiti manastir Dečani. Ideja je bila da se on oslabi.... U pitanju je jedna krvoločna jedinica, ali njena namena nije to, jer oni imaju specijalna i nasilna dejstva - dodao je Životić.

Kako ističe, podrška Kine i Rusije je od izuzetnog značaja za Srbiju.

Pukovnik vojnoobaveštajne službe u penziji Tomislav Đurin prokomentarisao je nedavne nerede na KiM, dodajući da se neredi ne rešavaju tzv "gurkama", dodajući da je cilj albanskih snaga bila izazivanje rekacije Srba.

- Srpski policajac ne može korak da zakorači na KiM bez poziva komandadnta Kfora. Prema onome što se saznalo, Kfor je znao za tu akciju, a Kurti je pokušao da napravi samopromociju kroz to. Vidite, to je akcija, nije vežba - objašnjava Đurin.

Đurin dodaje da trenutna obaveštajna struktura na KiM sastavljena iz više zemalja koje su članice NATO, dodajući da je nedavno došla i Hrvatska struktura od 40 vojnika. Kako ističe, i Mađarska interventna brigada je tamo, a u "gurkama" je učestvovao isključivo italijanski kontigent.

- Italijani su ostali tamo, kada je potpisana i usvojena rezolucija 1244, Rusi su tu već bili, ali nisu ostali, jer savet bezbednosti njima nije dodelio zonu odgovornosti, kojih ima ukupno 5. Rusi su se povukli, oni su se držali regulative, mislim da su ostala samo dva obaveštajca za vezu - istakao je Đurin.

