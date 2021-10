Iza nekadašnje državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović i prisluškivanja predsednika Aleksandra Vučića stoje strane obaveštajne službe.

Nekadašnji kontraobaveštajac Ljuban Karan smatra da će tek nakon hapšenja Dijane Hrkalović mnogi odlučiti da progovore.

- Ne treba kod nje gledati klasičan kriminal. To je već dokazano. Kod nje se prepliću i druge afere koje su ugrožavale predsednika i Srbiju. Tu mislim na prisluškivanje i montiranje dokaza predsednikovom bratu kako bi on podneo ostavku. Dijana Hrkalović i njeni ljudi su bili ubeđeni da će doći do prevrata. Kad je međutim počelo da se odmotava, bili su uvereni da će ipak doći do prevrata i da je dovoljno da se primire. Sad gube nadu i neki od njih odlučuju da progovore da bi sebi olakšali poziciju - rekao je Karan.

Dekan Fakulteta za studije bezbednosti Miroslav Bjegović smatra da najpre treba istražiti ko je Dijanu Hrkalović postavio na najvažnija mesta u MUP.

- Ušla je sa 27 godina u policiju i došla na jednu od najvažnijih pozicija, a posle godinu i po dana praktično postala zamenik ministra. Sad se postavlja pitanje kako je moguće da neka osoba sa 30 godina bude postavljena na to mesto. Gde je tu iskustvo? Ko ju je postavio? Pojedinci ne žele da daju odgovor, ali će uskoro morati na poziv tužilaštva - rekao je Bjegović.

Dodaje da iza Hrkalović stoji i narko mafija koja je pretila državnim udarom.

- Prvi put se javio narko kartel na Balkanu. Dijana nije vrh ledenog brega. Hapšenja će sada krenuti od njoj podređenih ljudi. Onda će se doći do nalogodavca ili nalogodavaca. Bez inostrane komponente ništa od ovoga ne bi moglo biti izvedeno i bez njihove zaštite. Inostranom faktoru ne odgovara da je Vučić na čelu države jer smeta njihovim interesima da se prizna KiM i da uđe u NATO - smatra profesor.

Bjegović naglašava da bi ministar odbrane Nebojša Stefanović, koji je bio nadređeni Dijani Hrkalović, trebalo da podnese ostavku.

- Mislim da je najkorektnije da podnese ostavku kao (austrijski kancelar) Sebastijan Kurc. To je moralno i časno - navodi Bjegović.

Karan smatra da više nema dileme da je Stefanović "nesposoban" i da je "njegova nesposobnost" stvorila Dijanu Hrkalović.

- Direktor policije nije dorastao svom poslu. (Vladimir) Rebić je sposoban čovek, ali za neke druge stvari. Nije sposoban da vodi borbu protiv organizovanog kriminala. Nije ga trebalo pomerati iz saobraćajne policije - rekao je nekadašnji pukovnik KOS.

Bjegović dodaje da je Rebić postavljen za direktora policije jer je Dijani Hrkalović i njenim mentorima "odgovaralo da postave čoveka koji neće da razmišlja nego samo da izvršava naređenja".

- Ljudi iz MUP koji bili stručni i koji su prepoznali šta se radi su sklanjani i kažnjavani. Mogli su da nezakonito prate i prisluškuju svakoga i da jednostavno organizuju ubistvu. Sve to treba da se razjasni - rekao je Karan.

Bjegović smatra da je Dijana Hrkalović otela kontroli stranih obaveštajnih službi.

- Dijana je bila na direktnoj vezi sa Zvicerom koji je pod američkom obaveštajnom službom. Javili su mu dan ranije da pobegne iz Crne Gore da ne bi bio uhapšen. Stefanović je bio na razgovorima sa vrhom američkih obaveštajnim službi i Hrkalović je nakon toga misteriozno sklonjena. Zakasnili su sa procenom jer se već otela kontroli. Nema slučajnosti. Ovo je nešto što je zaštićeno inostranim obaveštajnim faktorom jer bi inače sve bilo brzo otkrieveno. Svako ko je digao ruku na državne institucije i predsednika dobiće zasluženo - smatra Bjegović.

Autor: