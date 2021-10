PALMA: Srbija je sada na vrhu svih lista, penzije se povećavaju, ekonomski napredujemo! Oseća se sigurnost, i sve to zahvaljujući predsedniku Vučiću (VIDEO)

Dragan Marinković Palma predsednik Jedinstvene Srbije i predsednik Skupštine grada Jagodine, istakao je da je titula počasnog građanina Jagodine, dodeljena predsedniku Srbije zbog svih njegovih dostignuća, navodeći da je u pitanju i satisfakcija za građane, jer su zahvaljujući njemu, dobili nova radna mesta.

- Ranije kurs evra nije mirovao, niste imali sigurnost da uzmete kredit, i ono što je najvažnije... Penzije se povećavaju, postoji neka sigurnost, predsednikova saradnja sa Putinom nam je omogućila gas. Cena će biti najjeftinija na Balkanu, i kada pogledamo kolike su bile devizne rezerve, to nije postojalo pre 2012, i to su kriterijumi gde smo videli da on treba da dobije titulu počasnog građanina - rekao je Palma.

Govoreći o snimku, kao i sramnim napadima na predsednika Vučića, jer je pevao pesmu "Tamo daleko" Palma objašnjava da u pitanju nije nikakva provokacija, jer je pomenuta pesma podsetnik na srpsku golgotu koju je doživljavala za vreme ratova.

- Srbija je bila daleko, a sada je blizu, i svi žele da sarađuju sa njom. Srbija je uvek na prvom mestu, zato što je u samom vrhu na svim listama, od bruto društvenog proizvoda, pa sve do ekonomije, MMF nas je priznao, i to daje snagu, da vi možete da kažete da su to parametri šta smo sve postigli. Zato nas napadaju bivše republike koje su činile Jugoslaviju, jer im smeta naš ekonomski napredak - objašnjava Palma.

Kako je Palma istakao, ono što je važno jeste dolazak stranih investitora u Srbiju, koji nije prestao uprkos korona virusu.

- Do kraja novembra u Jagodini otvaramo Austrijsku fabriku, takođe i Kineska fabrika je u planu... I kada pogledamo koliko je fabrika došlo, ne samo u Jagodinu, to govori o stabilnosti, mira i sigurnosti na Balkanu. Angela Merkel se 16 puta srela sa Vučićem, i siguran sam da će imati veliku moć i u nastavku... Ta saglasnost koja je došla iz Nemačke da oni mogu da otvaraju fabrike u Srbiji, to je rezultat susreta predsednika i Merkelove - priča Palma.

Govoreći o podršci penzionera koji su uz predsednika Srbije, Palma dodaje da je to rezultat i priznanje za sve ono što Vučić radi za narod.

- To daje satisfakciju mladima da ostanu u Srbiji, uprkos kovidu. Moramo napomenuti da smo mi prva država koja je uvela ambulante, bolnice, čak 4 vakcine... I dalje mi nije jasno zašto ljudi ne žele da se vakcinišu - govori Palma.

Bojim se talasa iz Velike Britanije - rekao je Palma.

Govoreći i izborima na KiM, kao i debaklu Aljbina Kurtija, Palma je dodao da je nakon svih dešavanja i incidenata na severu Kosova, za Srbe koji žive na tim prostorima,to bila vrsta poziva na rat, nakon čega su želeli da izađu i glasaju, jer žele mir.

- Među Albancima ima dobrih domaćina, moja poruka je da otkažu poslušnost Kurtiju. Oni nisu ugroženi, mi smo primorani da predsednik održi sastanak sa Srbima u Raškoj... Šta možete da očekujete kada na nekoga pucate? Mi ne želimo Oluje, mi ne pretimo, mi tražimo da NATO zaštiti Srbe - istakao je Palma.

FIŠER PORED VUČIĆA POČASNI GRAĐANIN JAGODINE U Skupštini grada Jagodine, juče je održana svečanost na kojoj je vlasniku nemačke kompanije „Fišer“, Klausu Fišeru, predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma uručio najviše priznanje grada Jagodine Povelju počasnog građanina.

- Ja sam privrednik i znam šta su prioriteti. Jagodina je jedini grad koji nije kupio luksuzni auto, moj nameštaj u kancelariji je star 20 godina... Ja sedim na hoklici - Istakao je Palma, dodajući da je velika radost to, što je farbika autodelova otvorena u Jagodini.

