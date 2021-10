Vulin u Skupštini Srbije: Novi granični prelaz Ljubovija-Bratunac važan za Srbe sa obe strane Drine, ali i za ostale građane BiH

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, obrazlažući pet važnih sporazuma pred narodnim poslanicima u Skupštini Srbije, istakao je da svaki sporazum koji postignemo sa zemljama u našem okruženju jeste sporazum koji našim građanima na prvom mestu otvara određene mogućnosti i daje im priliku da bolje i jednostavnije obavljaju svoje svakodnevne obaveze.

„Veliko mi je zadovoljstvo što ću danas pred vama moći da pojasnim pet važnih sporazuma koji su pred vama, pet važnih sporazuma koji bez vaše podrške i vašeg razumevanja neće biti mogući. U pitanju je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, zatim Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH o pograničnom saobraćaju, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, ali isto tako i Sporazum o zaštiti od katastrofa između Republike Srbije i Republike Austrije, kao i predlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade arapske Republike Egipat“, naveo je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Ministar je naglasio da su sporazumi sa BiH, koje Narodna skupština treba da potvrdi, od izuzetnog značaja za Srbe sa obe strane Drine, ali i za ostale građane BiH. „Svaki sporazum koji postignemo sa zemljama u našem okruženju jeste sporazum koji našim građanima na prvom mestu otvara određene mogućnosti i daje im priliku da bolje i jednostavnije obavljaju svoje svakodnevne obaveze. Sporazume koje imamo sa Bosnom i Hercegovinom jesu sporazumi koji regulišu naše granične prelaze i između ostalog, što je nama posebno važno, pored postojećih uvode jedan novi granični prelaz, u pitanju je Ljubovija-Bratunac. Onaj čuveni most koga je Srbija odavno izgradila, a čekali smo da Vlada BiH ispuni svoje obaveze i da omogući građanima BiH i Republike Srbije da most koriste. Mostovi spajaju ljude“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obrazlažući predloge sporazuma pred narodnim poslanicima. „Na mostu će biti prva naša zajednička tačka prelaza. To znači da građani Srbije ili građani Republike Srpske, odnosno BiH, kada prelaze most, neće morati da gledaju dva carinika, neće morati da dva puta pokazuju putnu ispravu, neće ih dva puta pitati šta nosiš u toj torbi“, kazao je ministar Vulin obraćajući se poslanicima u Narodnoj skupštini.

